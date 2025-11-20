Разделы

«Отцы и дети» и «Дворянское гнездо» обошли «Муму» в читательских предпочтениях жителей Якутии

Цифровая экосистема МТС и книжный сервис «Строки» проанализировали литературные предпочтения жителей Республики Саха (Якутия) среди работ Ивана Сергеевича Тургенева. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым читаемым произведением Тургенева в Якутии оказался социально-психологический роман о конфликте поколений «Отцы и дети». Также якутяне активно читали роман о несчастной любви «Дворянское гнездо» – у него второе место. «Бронза» у самого грустного и трогательного рассказа русского классика – «Муму». В топ произведений Тургенева вошли также рассказ «Жид» и сборник «Избранные сказки».

В целом, вкусы якутских читателей похожи на предпочтения дальневосточных соседей, но есть и отличия. Так, в Хабаровском крае в списке любимых произведений оказался также роман «Дым», а в Сахалинской области – повесть «Первая любовь».

Аналитики сервиса «Строки» отметили, что произведения Ивана Сергеевича Тургенева популярны у читателей всех возрастов - якутяне от 18 до 65 лет единогласно выбирали роман «Отцы и дети». При этом, мужчины в возрасте от 35 до 44 лет активно читали также рассказы из цикла «Записки охотника», а женщины «Дворянское гнездо».

