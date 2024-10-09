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«МегаФон»: астраханцы стали активнее изучать репертуары театров

В столице Астраханской области вырос интерес к культурной жизни. В сентябре 2024 г. горожане использовали на сайтах театров на 17% больше дата‑трафика, чем в среднем по году. Особенно жители Астрахани ждут постановок музтеатра. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает big data оператора, в 2024 г. астраханцы стали на 10% активнее изучать информацию о спектаклях в интернете, чем в 2023 г. При этом пик их внимания пришелся на зимние месяцы 2024 г., когда театральная жизнь была в самом разгаре. Еще один всплеск наблюдается с сентября 2024 г. — в это время начинаются показы нового сезона.

В последние недели горожане наиболее часто изучали сайт Астраханского государственного театра оперы и балета. Они задействовали 70% от общего трафика заведений культуры, чтобы больше узнать о шедеврах русского балета. Также в топе — Театр кукол и Драматический театр.

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«Мы следим за нагрузкой на сеть и при необходимости расширяем телеком-инфраструктуру. В этом году инженеры реализовали в городе масштабный проект по модернизации сети, улучшения коснулись в том числе центральной части столицы, где расположены учреждения культуры. Специалисты запустили дополнительный среднечастотный диапазон LTE, что позволило нарастить скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Благодаря этому жители даже во время пиковых нагрузок могут мгновенно делиться впечатлениями от посещения премьер в социальных сетях и мессенджерах», — сказал директор «МегаФона» в Астраханской области Николай Макаров.

С начала сезона местными постановками интересуются и за пределами региона. Чаще всего изучают репертуар и планируют посещение театров Астрахани жители Москвы, Волгограда и Краснодара.

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