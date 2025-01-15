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МТС развернула в Ахтубинске гигабитную сеть домашнего интернета

Цифровая экосистема МТС построила сеть фиксированного интернета со скоростью до 1 Гбит/с в Ахтубинске – втором по численности населения городе Астраханской области. Благодаря развитию сети МТС, около двадцати тысяч жителей Ахтубинска получили возможность подключить высокоскоростной домашний интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Развитие сети широкополосного доступа в интернет проходило в несколько этапов, работы в разных районах Ахтубинска велись в течении 2024 г. Доступ к домашним сервисам МТС на скорости до 1 Гбит/с получили около шести тыс. семей, проживающих в многоквартирных домах по улице Агурина, Бахчиванджи, Буденного, Стогова, Черно-Иванова, Жуковского, Щербакова, им. Сталя Александровича Лаврентьева, Сталинградская, Рухлядко, переулке Строителей, а также в первом микрорайоне.

Теперь семьи, проживающие в этих кварталах, могут с комфортом пользоваться цифровым телевидением и проводным интернетом МТС на скорости, в десять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Технология FTTB обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что позволяет абонентам легко справляться с задачами, требующими большого объема трафика. Технология отличается высокой надежностью, так как используется оптоволокно, устойчивое к разным помехам, например, неблагоприятным погодным явлениям.

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Цифровизация

«Строительство гигабитной сети фиксированного интернета для жителей Ахтубинска являлось одной из важных задач по развитию сети и цифровизации региона в 2024 году. Мы наблюдаем постоянный тренд на рост интернет-трафика среди пользователей в Астраханской области, также увеличивается и количество гаджетов, которыми в среднем одновременно пользуются в одной семье. К стандартному набору жителей региона из смартфонов, ноутбуков и телевизоров добавляется все больше умных устройств, которые также подключают к сети домашнего интернета. Чтобы жителям Ахтубинска не было «тесно» в сети, мы активно совершенствуем инфраструктуру связи и расширяем количество домов, которые могут подключить домашний интернет, скорости которого хватает на всех», — сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

Ранее МТС обновила сеть мобильного интернета Ахтубинском районе. Строительство базовых станций в селах Ново-Николаевка, Болхуны, Пологое Займище, Удачное, Батаевка, Пироговка, Покровка позволило разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность жителям Ахтубинского района с еще большим комфортом пользоваться интернетом и цифровыми сервисами.

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