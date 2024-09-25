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МТС: в Астраханской области за лето 2024 г. заблокировали в два раза больше звонков от мошенников и спамеров

МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Астраханской области летом 2024 г. За это время МТС заблокировала с помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник» свыше 4,5 млн вызовов, что в два раза больше год к году. При этом пик активности спамеров и телефонных мошенников с начала 2024 г. пришелся на летние месяцы, а в августе достигло рекордного значения за последние два года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего жителям Астраханской области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации, коллекторы и возможные мошенники. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе – 11 секунд. Антиспам защита не только сэкономила время жителям Астраханской области, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

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«Мошенники придумывают все более изобретательные способы обмана, на которые, к сожалению, регулярно попадаются и астраханцы. Антиспам сервисы помогают обезопасить жителей Астраханской области. Например, с начала 2024 г. наши сервисы заблокировали около 10 миллионов спам-звонков, поступивших жителям региона. В ближайшее время у «Защитника» появится новая функция – он сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с предполагаемым мошенником. Сервис проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии ИИ проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. Их «Защитник» блокирует. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту. В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

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