На южной трассе Р216 втрое ускорили мобильный интернет для автопутешественников

МТС сообщает о реализации проекта по улучшению качества сети сотовой связи на одной из самых загруженных трасс юга Р216, объединяющую Астраханскую область со Ставропольем и территориями Северного Кавказа. Благодаря строительству новых базовых станций скорость мобильного интернета для автопутешественников выросла втрое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на участке федеральной трассы, соединяющей Ставрополь и Астрахань, а также в пяти населенных пунктах Ипатовского и Грачёвского округов, через которые ежедневно проезжают тысячи автомобилистов-путешественников. В результате скорость мобильного интернета увеличилась втрое.

По данным Big Data МТС, туристы из Астраханской области входят в топ-10 самых активных путешественников, посещающих Ставрополье в 2023 г. За первые девять месяцев года число туристов из Астраханской области, предпочитающих отдых в Ставрополье, выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

«Курорты Ставропольского края – излюбленное направление для отдыха у астраханцев. Преобладающее большинство туристов из Астрахани, по данным аналитиков, предпочитают путешествовать на собственном автомобиле и добираются до знаменитых КавМинВод по трассе Р216. В дороге услуги связи являются базовой потребностью и зачастую гарантом безопасности, и я уверен, что туристы оценят новые скорости и качество МТС», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.