Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

На южной трассе Р216 втрое ускорили мобильный интернет для автопутешественников

МТС сообщает о реализации проекта по улучшению качества сети сотовой связи на одной из самых загруженных трасс юга Р216, объединяющую Астраханскую область со Ставропольем и территориями Северного Кавказа. Благодаря строительству новых базовых станций скорость мобильного интернета для автопутешественников выросла втрое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на участке федеральной трассы, соединяющей Ставрополь и Астрахань, а также в пяти населенных пунктах Ипатовского и Грачёвского округов, через которые ежедневно проезжают тысячи автомобилистов-путешественников. В результате скорость мобильного интернета увеличилась втрое.

По данным Big Data МТС, туристы из Астраханской области входят в топ-10 самых активных путешественников, посещающих Ставрополье в 2023 г. За первые девять месяцев года число туристов из Астраханской области, предпочитающих отдых в Ставрополье, выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

«Курорты Ставропольского края – излюбленное направление для отдыха у астраханцев. Преобладающее большинство туристов из Астрахани, по данным аналитиков, предпочитают путешествовать на собственном автомобиле и добираются до знаменитых КавМинВод по трассе Р216. В дороге услуги связи являются базовой потребностью и зачастую гарантом безопасности, и я уверен, что туристы оценят новые скорости и качество МТС», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спамерам в России больше нет места. Номера для обзвона отныне блокируются за считанные минуты

Владельцы «Билайна» продали компанию за долги

Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G

У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар»

Усилия властей идут прахом. Россияне тонут под волнами спам-звонков

Из Минцифры ушел замминистра - главный связист

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие программы–синтезаторы речи: тест ZOOM

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще