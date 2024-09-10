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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Знаменске Астраханской области

Жители Знаменска, третьего по численности города Астраханской области, теперь загружают онлайн-сервисы в два раза быстрее. «МегаФон» определил локации с растущей активностью абонентов в Сети и установил новое телеком‑оборудование. Сейчас даже на окраине Знаменска скорость мобильного интернета достигает 70 Мбит/с.

В этом году, как показывают big data «МегаФона», горожане потратили на цифровые ресурсы на 87% больше гигабайт, чем за аналогичный период 2023. Чтобы абоненты без задержек пользовались госуслугами и дистанционными платформами для работы, учебы и развлечений, инженеры запустили слой LTE, работающий в среднечастотном диапазоне. Это позволило расширить ёмкость сети 4G до 90% и равномерно распределить пользовательскую нагрузку.

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«Мы фиксируем, что с началом учебного года и сезона деловой активности растет потребление мобильного трафика. Как показывает статистика прошлых лет, осенью знаменцы расходуют в онлайне на 23 % больше данных, чем летом. Кроме того, в этот период нагрузка на сеть традиционно увеличивается за счет командированных сотрудников. В среднем для решения рабочих вопросов в сентябре и октябре в Знаменск приезжает на 22 % больше россиян. Чтобы у наших клиентов всегда был стабильный доступ к важным сервисам, мы развиваем телеком-инфраструктуру — строим новые объекты связи и модернизируем существующие в местах повышенного спроса на цифровые услуги», — сказал Николай Макаров, директор «МегаФона» в Астраханской области.

Новое оборудование обеспечило и комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет абонентам одновременно разговаривать по телефону и делиться фото в мессенджерах. В Знаменске охотно звонят с помощью LTE — за последние три месяца 53% вызовов горожане совершили в сетях четвертого поколения.

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