МТС к началу лета обновила сеть LTE в Астрахани и области

Цифровая экосистема МТС объявляет об увеличении скорости мобильного интернета в среднем на треть в одном из самых рыболовных регионов России – Астраханской области. Это стало возможным благодаря апгрейду базовых станций и переводу частот, выделенных под 2G, на современный стандарт мобильной связи LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизация базовых станций и перевод телеком-оборудования в частотный диапазон LTE-1800 МГц в регионе позволили расширить зону LTE-покрытия на 15%, а также повысить скорость мобильного интернета во всех районах области в среднем на треть. Высокая скорость передачи данных позволяет абонентам даже в часы максимальной нагрузки на сеть загружать контент в социальных сетях, смотреть фильмы в хорошем качестве, быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы экосистемы МТС.

«Сегодня в каждой астраханской семье используется множество гаджетов с выходом в интернет – от смартфонов до умных устройств. Чтобы астраханцы могли пользоваться ими на стабильно высокой скорости, мы планомерно работаем над качеством сети. В частности, в этом нам помогает рефарминг, то есть, перевод сети в другой частотный диапазон, что позволяет не только повысить скорости, но и увеличить пропускную способность и емкость сети. Этот процесс можно сравнить с расширением автомобильной дороги. Кроме того, сигнал LTE-1800 лучше проникает в закрытые помещения, улучшая качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, крупных магазинах и других городских постройках», — отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.