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В Красноярском районе к Новому году ускорили мобильный интернет

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астраханской области. К Новому году обновленную сеть 4G развернули в девяти селах Красноярского района, благодаря этому скорость мобильного интернета выросла на 25%. Улучшения почувствуют свыше 10 тыс. астраханцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленную сеть мобильного интернета развернули для жителей в селах Черемуха, Аксарайский, Бузан, Верхний Бузан, Кривой Бузан, Караозек, Досанг, Ясын-Сокан, Джанай, где в общей сложности проживает около 10 тыс. астраханцев. Установка базовых станций позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность жителям Красноярского района с еще большим комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения. Благодаря обновлению инфраструктуры скорость мобильного интернета в Красноярском районе выросла на 25%.

«В период новогодних праздников традиционно возрастает нагрузка на сеть. Наши инженеры активно модернизируют телеком-оборудование, чтобы жителям Красноярского района было еще комфортнее в сети МТС. За 2024 г. мы уже обновили инфраструктуру связи в 74 селах Астраханской области, в каждом из которых проживает от 20 до 6000 человек», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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