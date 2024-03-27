К рыболовному сезону на берегах Волги раскинули ускоренную сеть 4G

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в населенных пунктах Астраханской области, расположенных на берегах Волги. В результате проведенных работ высокоскоростной интернет на 30% ускорен в местах притяжения для рыболовов-любителей со всей страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС завершила комплексные работы по модернизации и строительству нового телеком-оборудования в селах Хмелевка, Забузан, Заволжское, Вышка, Лесное и поселках Кировский и Ясын-Сокан. Работа над расширением сети LTE в популярных среди рыболовов-любителей населенных пунктах позволила увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 30%. Увеличение средней скорости интернета почувствовали не только местные жители, но и туристы, приезжающие в регион во время сезона любительской рыбалки. Установка телеком-оборудования позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность абонентам с еще большим комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения.

«Весна для жителей и гостей региона традиционно удачное время для рыбалки. По данным аналитиков Big Data МТС, в прошлом году прирост туристов во время весеннего сезона любительской рыбалки составил 25% год к году, основными точками притяжения для туристов были гостиницы и базы отдыха в дельте Волги. Ожидая прирост и в этом году, мы подготовили сеть МТС, чтобы все жители и туристы могли в любой туристической точке Астраханской области пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости», — сказал директор МТС Астраханской области Андрей Матвиенко.