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К началу цветения каспийского лотоса МТС обеспечила связью село в дельте Волги

Цифровая экосистема МТС завершила очередной этап строительства сети 4G в населенных пунктах Астраханской области. В разгар летнего рыболовного сезона и перед началом цветения каспийских лотосов высокоскоростной мобильный интернет появился в дельтовом селе Забузан, которое особенно популярно среди поклонников рыбной ловли. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Село Забузан находится в дельте Волги, его окружает сразу несколько водоемов – Шмагина, Воложка и Ахтуба, поэтому за рыбными трофеями в населенный пункт ежегодно приезжает множество туристов со всей России. В результате строительства базовой станции и расширения сети в селе Забузан, средняя скорость мобильного интернета и объем трафика увеличились в два раза. Теперь местные жители могут на высокой скорости пользоваться современными интернет-сервисами, организовывать дистанционную работу и обучение, смотреть онлайн кинофильмы и сериалы. А путешественники, приезжающие в Забузан порыбачить, а после полюбоваться цветением лотосов в дельте Волги, смогут с комфортом отдохнуть и благодаря высокой скорости делиться впечатлениями в социальных сетях и связываться с близкими с помощью видеозвонков в мессенджерах.

«В разгар лета населенные пункты и базы отдыха в дельте Волги привлекают не только туристов, которые хотят порыбачить в одном из самых «рыбных» мест страны, но и желающих полюбоваться удивительным явлением – цветущими полями лотосов. Мы, в свою очередь, планомерно работаем над обеспечением достаточной емкости сети, чтобы каждый гость и житель региона мог пользоваться высокоскоростным интернетом. Работать «на опережение» нам помогают цифровые сервисы экосистемы МТС, в частности аналитика Big Data, которая с помощью обезличенных больших данных позволяет анализировать технические параметры нагрузки на сеть, потребности и поведение абонентов, места их концентрации и многие другие показатели. Это позволяет определять и прогнозировать локации для строительства телеком-оборудования и заранее предугадывать потребности пользователей. Уверен, что развитая ИТ-инфраструктура помогает не только создавать комфортные условия для жизни и работы в регионе, но также способствует развитию внутреннего туризма», — отметил директор филиала МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

Астраханская область по праву считается одним из главных «рыбных» регионов России, еще со времен каменного века территория, где расположена область, славилась рыбными ресурсами. Так, стало известно, что Астраханскую область, по данным Big Data МТС, во время весеннего сезона любительской рыбалки в 2023 г. выбрало на 25% больше туристов, чем годом ранее. Основными точками притяжения для туристов стали гостиницы и базы отдыха в дельте Волги.

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Бизнес

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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