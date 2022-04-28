Разделы

|

«Тинькофф инвестиции» перезапустили сервис для алготрейдеров Tinkoff Invest API

«Тинькофф инвестиции» запустили Tinkoff Invest API — новую версию программного интерфейса для алгоритмического трейдинга (автоматизированной биржевой торговли).

В обновленной версии API существенно расширена функциональность и добавлены новые инструменты: Обновленный API реализован на производительном протоколе gRPС, который среди прочего позволяет автоматически создавать программный код клиента на большинстве языков программирования; расширены возможности «песочницы» — отдельного сервера, на котором тестируются торговые гипотезы без выставления реальных заявок на биржу. Теперь «песочница» точно повторяет все движения рынка, поэтому проверять стратегии можно на основе текущих котировок; усилена защита счетов за счет появления ключей с различным уровнем доступа. Теперь можно получить ключ для каждого отдельного счета, а также в режиме «только для чтения» — без возможности выставлять заявки. Это может пригодиться, например, для получения внешней аналитики по стратегии; существенно расширен набор рыночных данных, которые трейдер может получать от торговой платформы «Тинькофф инвестиций»; введена гибкая система лимитов на запросы данных — чем активнее торговля, тем больше запросов можно направлять торговой платформе.

Антон Кицун, руководитель управления развития инвестиционного бизнеса «Тинькофф инвестиций», сказал: «Tinkoff Invest API кардинально меняет схему работы алготрейдера. Теперь пользователям сервиса, помимо высокой производительности, доступен более широкий набор инструментов, а значит, большая маневренность торговли и скорость реагирования на изменения рынка, что критически важно для автоматизированной торговли. Обновленной версией API теперь могут пользоваться не только трейдеры, создающие торговых роботов, но и те, кто планирует развивать собственный сервис для более широкого круга инвесторов или добавить трейдинговую функциональность в уже существующие проекты. В дальнейшем планируем создать витрину торговых роботов, работающих на Tinkoff Invest API на различных языках программирования».

Tinkoff Invest API — программный интерфейс для алгоритмического трейдинга. Сервис позволяет клиентам-разработчикам торговых роботов интегрироваться с платформой «Тинькофф инвестиций». К примеру, с помощью API можно выставлять все виды торговых поручений, настраивать собственную систему аналитики, создавать торговых роботов, а также тестировать торговые гипотезы на основе исторических данных или в специальной «песочнице» без риска потерять деньги.

Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре
Безопасность

Для работы с Tinkoff Invest API необходимо открыть брокерский счет в «Тинькофф инвестициях» и оформить токен доступа. В отличие от других сервисов алготрейдинга, Tinkoff Invest API не требует установки специального программного обеспечения на компьютер.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Серый» импорт Cisco, HPE, Dell существовал в России всегда. За последние 2 месяца он вырос в разы. Детали

Фантастический рост сменился грандиозным провалом. Продажи компьютеров обрушились по всему миру

Минфину понравились идеи ФСБ по криптовалютам. Биржи заставят передавать силовикам данные клиентов

После двух месяцев опровержений «Яндекс» продает сервисы «Новости» и «Дзен»

В Москве острый дефицит мест в дата-центрах. Число свободных стоек на 5-летнем минимуме

«Ростелеком» основал микроэлектронную компанию вместе с создателем российских процессоров «уровня чипов для iPad Air»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Не только в играх: как применяют технологии VR и AR в производстве, науке и образовании

Обзор электросамоката Acer Electric Scooter ES Series 1: стиль большого города

В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?
Показать еще