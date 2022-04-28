«Тинькофф инвестиции» перезапустили сервис для алготрейдеров Tinkoff Invest API

«Тинькофф инвестиции» запустили Tinkoff Invest API — новую версию программного интерфейса для алгоритмического трейдинга (автоматизированной биржевой торговли).

В обновленной версии API существенно расширена функциональность и добавлены новые инструменты: Обновленный API реализован на производительном протоколе gRPС, который среди прочего позволяет автоматически создавать программный код клиента на большинстве языков программирования; расширены возможности «песочницы» — отдельного сервера, на котором тестируются торговые гипотезы без выставления реальных заявок на биржу. Теперь «песочница» точно повторяет все движения рынка, поэтому проверять стратегии можно на основе текущих котировок; усилена защита счетов за счет появления ключей с различным уровнем доступа. Теперь можно получить ключ для каждого отдельного счета, а также в режиме «только для чтения» — без возможности выставлять заявки. Это может пригодиться, например, для получения внешней аналитики по стратегии; существенно расширен набор рыночных данных, которые трейдер может получать от торговой платформы «Тинькофф инвестиций»; введена гибкая система лимитов на запросы данных — чем активнее торговля, тем больше запросов можно направлять торговой платформе.

Антон Кицун, руководитель управления развития инвестиционного бизнеса «Тинькофф инвестиций», сказал: «Tinkoff Invest API кардинально меняет схему работы алготрейдера. Теперь пользователям сервиса, помимо высокой производительности, доступен более широкий набор инструментов, а значит, большая маневренность торговли и скорость реагирования на изменения рынка, что критически важно для автоматизированной торговли. Обновленной версией API теперь могут пользоваться не только трейдеры, создающие торговых роботов, но и те, кто планирует развивать собственный сервис для более широкого круга инвесторов или добавить трейдинговую функциональность в уже существующие проекты. В дальнейшем планируем создать витрину торговых роботов, работающих на Tinkoff Invest API на различных языках программирования».

Tinkoff Invest API — программный интерфейс для алгоритмического трейдинга. Сервис позволяет клиентам-разработчикам торговых роботов интегрироваться с платформой «Тинькофф инвестиций». К примеру, с помощью API можно выставлять все виды торговых поручений, настраивать собственную систему аналитики, создавать торговых роботов, а также тестировать торговые гипотезы на основе исторических данных или в специальной «песочнице» без риска потерять деньги.

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Для работы с Tinkoff Invest API необходимо открыть брокерский счет в «Тинькофф инвестициях» и оформить токен доступа. В отличие от других сервисов алготрейдинга, Tinkoff Invest API не требует установки специального программного обеспечения на компьютер.