Исследование «Т-Мобайла»: самый долгий звонок в новогоднюю ночь длился почти 6 часов

«Т-Мобайл» совместно с аналитическим проектом T-Data изучил мобильный трафик россиян в новогоднюю ночь. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Основные выводы по использованию мобильной связи в новогоднюю ночь

Самый долгий звонок за прошедшую новогоднюю ночь состоялся между Калининградской областью и Башкортостаном и длился 5 часов 45 минут. Это дольше почти на 2 часа, чем полет из Калининграда в Уфу.

Средняя продолжительность звонка 1 января 2025 г. — 84 секунды. Среднестатистический россиянин поздравил по телефону 10 близких.

Рекорд по количеству отправленных в новогоднюю ночь SMS-сообщений поставили жители Самарской области. Они отправили в среднем по 30 SMS.

Трафик в Telegram и W******p вырос на 23%.

Звонки с поздравлениями

В ночь с 31 декабря 2024 г. на 1 января 2025 г. россияне поздравили по телефону в среднем 10 близких. Средняя длительность звонка — 84 секунды. Пик звонков, как правило, приходится на бой курантов и продолжается до 01:00 1 января 2025 г. В эту новогоднюю ночь самое длинное поздравление длилось 5 часов 45 минут — звонок состоялся между жителями Калининградской области и Башкортостана.

Мошенники и спамеры значительно снизили свою активность в новогоднюю ночь. 1 января 2025 г. их активность была в пять раз ниже в сравнении с обычным днем — оказывается, у них тоже есть выходные.

Интернет-трафик и SMS в новогоднюю ночь

В топ-5 регионов по использованию интернета-трафика 1 января 2025 г. вошли Республика Тыва, Архангельская область, Камчатский край, Республика Коми и Бурятия.

Трафик в Telegram и W******p традиционно растет в новогоднюю ночь. В 2025 г. он вырос по сравнению с 2024 г. на 23% — в среднем на 60 МБ на одного абонента, а это, например, 32 дополнительно отправленные новогодних фотографии.

Самыми активными по отправке SMS стали жители Самарской области: там один абонент в среднем отправил 30 SMS в новогоднюю ночь. Второе место занимает Челябинская область — в среднем 14 SMS на одного жителя. Третье — Новгородская — в среднем 12 SMS на одного абонента. И на четвертом месте Пензенская и Саратовская области, там один абонент в среднем отправил 10 SMS.