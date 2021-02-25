Спецпроекты

Сбербанк и «Тинькофф мобайл» запустили сервис «Рекомендованный платеж»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Клиенты Сбербанка, являющиеся абонентами компании «Тинькофф мобайл», получили возможность оперативно уточнять сумму рекомендованного платежа за услуги связи и сразу же осуществлять его.

Для этого в мобильном приложении или веб-версии «СберБанк Онлайн» необходимо войти в раздел «Платежи», каталог «Мобильная связь» и выбрать поставщика услуги — компанию «Тинькофф мобайл». Далее нужно ввести и подтвердить номер телефона. Сервис отправляет оператору запрос проверки номера, в ответ на который приходит сумма платежа, рассчитанная поставщиком услуги.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «Сбербанк постоянно расширяет перечень предлагаемых цифровых сервисов и услуг. Одна из наших главных задач – создание комфортных условий и экономия времени клиентов. Сервис ʺРекомендованный платёжʺ позволяет без лишних действий управлять своими платежами за услуги связи и всегда оставаться в доступе. При этом наши клиенты не привязаны к офисам банка или стационарным компьютерам, необходимый платеж можно произвести в любом месте, где у вашего смартфона есть доступ в интернет».

Другие материалы рубрики

На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa

Россия заплатит миллиард, чтобы иностранцы поступали онлайн в ее вузы

Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе

Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО

Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства»

ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как выбрать хорошую электробритву: советы ZOOM

Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?

Техноблог

Следит ли VPN за пользователем?

Боремся с туннельным синдромом: чем заменить мышь?

Показать еще

Наука

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам