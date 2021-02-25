Сбербанк и «Тинькофф мобайл» запустили сервис «Рекомендованный платеж»

Клиенты Сбербанка, являющиеся абонентами компании «Тинькофф мобайл», получили возможность оперативно уточнять сумму рекомендованного платежа за услуги связи и сразу же осуществлять его.

Для этого в мобильном приложении или веб-версии «СберБанк Онлайн» необходимо войти в раздел «Платежи», каталог «Мобильная связь» и выбрать поставщика услуги — компанию «Тинькофф мобайл». Далее нужно ввести и подтвердить номер телефона. Сервис отправляет оператору запрос проверки номера, в ответ на который приходит сумма платежа, рассчитанная поставщиком услуги.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «Сбербанк постоянно расширяет перечень предлагаемых цифровых сервисов и услуг. Одна из наших главных задач – создание комфортных условий и экономия времени клиентов. Сервис ʺРекомендованный платёжʺ позволяет без лишних действий управлять своими платежами за услуги связи и всегда оставаться в доступе. При этом наши клиенты не привязаны к офисам банка или стационарным компьютерам, необходимый платеж можно произвести в любом месте, где у вашего смартфона есть доступ в интернет».