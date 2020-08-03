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Tele2 запускает в промышленную эксплуатацию MVNO для «ГЛОНАСС»

Телеком Инфраструктура Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Tele2 и «ГЛОНАСС» объявили о начале работы совместного виртуального оператора. MVNO позволяет расширить зону покрытия сети связи для российской системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект поможет повысить безопасность на дорогах страны и улучшить качество мониторинга коммерческого транспорта и грузов. С созданием этого MVNO Tele2 вышла в сегмент интернета вещей. Новый виртуальный оператор начал оказывать услуги 1 августа.

Tele2 и «ГЛОНАСС» договорились о создании MVNO в ноябре 2019 года, после чего успешно провели работы по интеграции инфраструктур сетей связи. Компании настроили маршрутизацию экстренных вызовов, сделанных из автомобиля в автоматическом или ручном режиме, и протестировали передачу данных о месте происшествия и транспортном средстве в информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Запуск MVNO на инфраструктуре Tele2 помог АО «ГЛОНАСС» расширить крупнейшую зону покрытия сотовой связью в РФ. Это еще больше сократит время реагирования при авариях и повысит безопасность на дорогах России.

Tele2 обеспечивает широкое покрытие и высокое качество услуг, в том числе вдоль федеральных трасс, что позволяет гарантировать надежность работы сервисов нового MVNO-партнера. По данным Роскомнадзора, Tele2 стала лидером по темпам строительства сетей в 2019 году. В начале 2020 года оператор сохранил первенство в динамике развития инфраструктуры, что обусловлено ростом числа базовых станций стандарта LTE.

АО «ГЛОНАСС», оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС», больше 5 лет успешно реализует инициативы по защите жизни и здоровья граждан, помогая использовать современные технологии в интересах людей, государства и бизнеса. При возникновении экстренной ситуации устанавливается связь между встроенным устройством вызова оперативных служб в автомобиле и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Сейчас количество подключенных к системе автомобилей превышает 5,6 млн.

Проект с АО «ГЛОНАСС» был реализован по модели full MVNO и стал для Tele2 первым в М2М-сегменте. За последние три года Tele2 стала настоящей «фабрикой» MVNO. Всего на сети Tele2 сейчас работает больше 20 виртуальных операторов. Общее число их абонентов в 2019 году выросло на 115% до 3,75 млн.

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2, отметил: «С запуском виртуального оператора для АО «ГЛОНАСС» мы вышли в новый для нас сегмент интернета вещей и расширили сотрудничество с крупными государственными заказчиками. Это показывает, что MVNO-проекты востребованы в разных отраслях экономики и сегментах пользовательской аудитории. Tele2 предоставляет своим заказчикам качественную сотовую сеть и высокий уровень поддержки, а это позволяет им реализовать инициативы федерального масштаба. Мы рады стать частью проекта, который способствует цифровизации сферы транспорта в нашей стране и помогает автолюбителям на дорогах».

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