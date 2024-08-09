Уехали, но остались. Бежавшие из России программисты массово работают на российские компании

После массового отъезда ИТ-специалистов из России большинство из них так и не разорвали связи с Россией. Они по-прежнему трудятся на компании, имеющие прямое отношение к России и не спешат ничего менять. Возможно, это связано с затруднениями при поиске работы в иностранных фирмах.

Держать связь с Россией

Больше половины отбывших из России ИТ-специалистов продолжают трудиться на фирмы, связанные с этой страной. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные рекрутингового агентства NewHR, таковых набралось более 60% из общей массы уехавших за границу ИТ-шников.

Впрочем, судя по всему, делают они это не от большой любви к родине. 54% уехавших очень хотят уйти в зарубежную компанию, но по тем или иным причинам пока не смогли этого сделать. 50% мечтают об иностранной транснациональной корпорации, 4% будет достаточно и локальной зарубежной компании. 27% опрошенных согласны даже на «отчасти российские предприятия, и всего лишь 2% желают, проживая за рубежом, трудиться на российскую фирму.

Если углубляться в статистику, именно на российские предприятия уже сейчас работают 25% релокантов из сферы ИТ. Еще 36% трудятся на иностранные фирмы с российскими корнями. А тех, кто все же смог найти себе место в полностью зарубежной компании и разорвать рабочие связи с Россией, набралось лишь около 27%.

Фото: © happyalex / Фотобанк Фотодженика Большинство ИТ-релокантов не хотят возвращаться в Россию

4% уехавших российских ИТ-шников трудятся в зарубежных компаниях, работающих на рынке страны, в которую они уехали. 23% смогли устроиться в международную фирму.

Всего в опросе участвовало около 4950 ИТ-специалистов, 53% их них уже уехали за рубеж, а 47% все еще остаются в России.

Уехать, чтобы вернуться

Массовый отток ИТ-шников за рубеж в России начался в марте 2022 г. – тогда счет шел на десятки тысяч человек. Вторая волна началась в конце сентября 2022 г.

Однако не всем из уехавших, хотя и абсолютному большинству, удалось закрепиться за рубежом – найти работу и жилье и пройти начальные стадии ассимиляции. «Ведомости» приводят статистику NewHR, согласно которой из всей массы уехавших за рубеж в 2022-2024 гг. ИТ-специалистов 16% по тем или иным причинам уже вернулись обратно в Россию.

Статистика агентства не совпадает с официальными данными властей. Минцифры, к примеру, уверяет, что «две трети уехавших в 2022 г.» ИТ-специалистов вернулись в страну. В 2023 г. Минцифры и вовсе «не наблюдало оттока айтишников», говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Жить в России, работать за рубежом

Как показала практика, возвращение ИТ-специалистов, какие бы причины ни стояли за этим их решением, вовсе не означает, что они перестали трудиться на иностранные компании. Тех, кто работает во благо зарубежной фирмы, среди «возвращенцев» набралось 8% – 2% трудятся в локальных компаниях, а 6% – в международных. 16% работают в «отчасти российских» компаниях, но тех, кто устроился в штат полностью российского предприятия, все же большинство – 68%, утверждают аналитики NewHR.

В этом плане реальность очень сильно расходится с ожиданиями. 33% вернувшихся ИТ-шников хотели бы работать на иностранную компанию с российскими конями, 21% мечтают устроиться в международную фирму, 2% – в иностранную локальную. В российской компании хотят работать 13% «возвращенцев».

Нашлись и те, у которых вообще нет предпочтений о локации работодателя – таких 11%, и это, в теории, могло бы частично решить проблему дефицита ИТ-кадров в России. Аналитики NewHR уверены, что этих специалистов можно переманить в свой штат достойной зарплатой.

Россия, до свидания

Что примечательно, отношение участников опроса к самой идее возвращения в Россию, можно сказать, одинаковое. Абсолютное большинство респондентов заявили, что переезжать в пределы границ этой страны они совершенно не планируют или не планировали – так высказались 97% опрошенных. Лишь 3% реально задумываются о возвращении.

Что касается стран, в которых проживают релоцировавшиеся российские ИТ-специалисты, то они разбросаны по всему миру. Большинство респондентов на момент проведения опроса находились в Сербии. 33% проживали в странах Европы – в апреле 2024 г. CNews писал, что российские программисты стали очень активно приобретать вид на жительство в Старом свете, особенно во Франции, после чего покупать билет в один конец.

Что не так с работой за рубежом

По оценке аналитиков NewHR, уехавшим за рубеж ИТ-шникам процесс адаптации и внедрения в международный рынок дается с трудом, притом это касается даже тех, кто покинул Россию до 2022 г. Среди таких специалистов 23% работают на отчасти российские компании, 13% – на полностью российские.

В компании считают, что основная причина трудностей – «сложность адаптации к новым культурным кодам». «В некоторых случаях люди не готовы принимать новую культуру и предпочитают работу в культурно близкой среде», – сказала «Ведомостям» основатель NewHR Кира Кузьменко, добавив, что многие ИТ-специалисты, уехавшие из России, попали под массовое сокращение в зарубежных ИТ-фирмах – этот процесс, как сообщал CNews, идет с осени 2022 г. и пока не прекращается.

Препятствием также может стать языковой барьер. «После того как работа за границей найдена, начинается период адаптации, а без знания хотя бы английского, а лучше английского и языка страны, где находится офис компании, будет непросто», – сказала изданию генеральный директор рекрутинговой компании «Эллектус» Евгения Дворская.

Мнения и факты

Кира Кузьменко заявляет, что российские работодатели заинтересованы в возвращении релокантов из ИТ-сферы. По ее словам, за границу уехали наиболее опытные ИТ-специалисты, в основном лиды, сеньоры и мидлы. CNews писал, что проблема дефицита опытных ИТ-кадров стоит настолько остро, что компании уже буквально вынуждены нанимать начинающих специалиcтов, то есть джунов, хотя еще пару лет назад относились к ним скептически.

Между тем, далеко не все работодатели идут на различные уступки релокантам, лишь бы те вернулись. Нашлись и те, поставил вопрос ребром – или возвращение, или увольнение, без других вариантов.