В ИТ-гигантах таинственная волна увольнений. Выгоняют опытных специалистов с многолетним стажем. Число уволенных не раскрывают

ИТ-специалисты оказались на пороге увольнения, и от принудительного ухода их не убережет даже колоссальный опыт и многолетний труд на одну и ту же компанию. Инициатором новой волны увольнения стала Microsoft – она выгоняет как новичков, так и тех, кто проработал в ней почти 10 лет, и при этом не сообщает, скольких ИТ-шников она уже уволила, и скольких только собирается лишить работы.

Вон из Microsoft!

Корпорация Microsoft устроила новую волну увольнений, которая затронула команды ее штатных ИТ-специалистов во многих регионах ее присутствия. При этом, как пишет портал Neowin, Microsoft даже не называет точное или хотя бы приблизительное количество лишившихся работы людей, что дает все основания полагать, что это могут быть тысячи работников ИТ-сферы по всему миру.

Microsoft привыкла увольнять людей тысячами – CNews писал об этом в начале 2023 г. При этом зарплаты топ-менеджеров корпорации, в особенности ее нынешнего гендиректора Сатьи Наделлы (Satya Nadella) лишь растут.

Почему Microsoft принялась расчищать свой штат ИТ-специалистов именно сейчас, в корпорации тоже не сообщает. Вполне вероятно, это может быть связано с ее отчетностью о финансовой деятельности, поскольку 30 июня 2024 г., пока во всем мире завершился II календарный квартал (1 апреля – 30 июня), в Microsoft закончился целый финансовый год. Не исключено, что ей нужно было достичь каких-то показателей по увольнениям, которые опубликует в ближайшем финансовом отчете.

Всех под одну гребенку

Проводя новую чистку кадрового состава, Microsoft, похоже, не очень старалась удержать тех, кто работает на нее годами. Но при этом видно, что била она прицельно по ИТ-специалистам – один из них, программист Кори Эберт (Cory Ebert) пришел в корпорацию в феврале 2016 г., то есть больше восьми лет назад.

DC Studio / FreePik Microsoft «высвобождает» ИТ-специалистов в огромных масштабах

За этот период Эберт сменил несколько должностей, став в итоге техническим менеджером. Тем не менее, судя по записям на его странице в заблокированной в России соцсети LinkedIn (принадлежит Microsoft с 2016 г.), его карьера в софтверном гиганте завершилась в июле 2024 г. На последней должности он проработал немногим более года – с марта 2023 г.

2 июля 2024 г. в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России) появилось сообщение пользователя под псевдонимом Kenny Krosky. Он пишет, что его уволили из Microsoft, и что теперь он ищет новое место применения своих талантов. Судя по описанию навыков, Kenny Krosky – это программист на JavaScript и фронтенд-инженер. О количестве лет, проведенных в стенах Microsoft, он не пишет.

Длительное ожидание ни к чему

В 2023 г. Microsoft решила не ограничивать себя лишь одной волной увольнений. Начав в январе, она продолжила месяцем позже.

Вполне возможно, что в 2024 г. все пойдет по схожему сценарию, потому что нынешнее сокращение штата – уже второе для Microsoft с начала лета 2024 г. Так, в июне 2024 г. она отправила искать новую работу специалистов, участвовавших в разработке гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2, а также сотрудников облачного сервиса Azure. Но разница между той волной увольнений и нынешней в том, что она затронула только специалистов перечисленных отделов, и что тогда масштабы были известны – двери Microsoft закрылись за спинами 1000 человек.

Публикация Kenny Krosky

2024 г. Microsoft тоже начала с сокращений – в январе она приняла решение уволить почти 2000 человек, связанных с игровым бизнесом компании – с разработчиками приставки Xbox и работниками гиганта видеоигровой индустрии Activision Blizzard, подконтрольного Microsoft. Тогда контракт был разорван не только с рядовыми сотрудниками, но и с несколькими топ-менеджерами, включая сооснователя Blizzard Аллена Адама (Allen Adham).

Людей еще много

Несмотря на многочисленные сокращения, на Microsoft по-прежнему работает свыше 220 тыс. человек – это население далеко не самого маленького российского города. Если точнее, то штат компании к 30 июня 2023 г. насчитывал 221 тыс. сотрудников.

К концу 2023 г. их число увеличилось до 227 тыс. годом ранее их было 232 тыс.

Пока Microsoft занята плановыми увольнениями, из ее штата утекают действительно ценные и опытные сотрудники. Кого-то, как в случае с Кори Эбертом, выставляют за дверь, а кто-то уходит сам, не желая мириться с нынешними порядками внутри компании.

В мае 2024 г. CNews писал, что попытки Microsoft заставить опытных работников попрощаться с удаленкой и вернуться в офис обернулись тем, что эти работники попрощались непосредственно с самой компанией. Они уходят к конкурентам, которые по-прежнему разрешают сотрудникам работать из дома и в целом откуда угодно, кроме офиса.

В аналогичной ситуации оказались Apple и SpaceX. Даже Dell, гигант мирового ИТ-рынка, пугавшая удаленщиков маленькой зарплатой и низкими должностями, ничего в итоге не добилась – подавляющее большинство работников в офис не вернулись.