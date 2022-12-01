Америка перестаралась. Своими ИТ-санкциями она уничтожает не только Китай, но и саму себя

Новые санкции США против китайских полупроводникового и суперкомпьютерного секторов экономики отражаются еще и на Тайване. Он теряет деньги, не имея возможности производить чипы для поставки в КНР. Но от этого страдают и компании из США – чипы для Nvidia выпускает тайваньская TSMC, и она же не может продавать свои ускорители А100 для суперкомпьютеров китайским потребителям.

Мировой вред от санкций

Новые санкции США, направленные на уничтожение китайских полупроводникового и суперкомпьютерного секторов, в обозримом будущем негативно отразятся еще на Тайване, пишет Bloomberg. Здесь осуществляется производство микросхем для всего мира.

Например, именно в Тайване расположены основные фабрики TSMC – крупнейшего в мире контрактного производителя чипов (56% рынка на сентябрь 2022 г., статистика Counterpoint Research). Здесь же базируется и компания MediaTek – мировой лидер рынка процессоров для смартфонов и чипов, а также вендор CPU для умных телевизоров.

То, что новые нападки США на Китай повлияют еще и на Тайвань, подтверждают и местные чиновники. По их словам изменения в законодательстве этой страны тоже внесут свой вклад, вот только полезным он не будет.

Суперопасный закон

Чиновники Тайваня говорят о так называемом «законе о чипах», также известном как Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America Act или просто CHIPS. Документ был принят Конгрессом США в конце июля 2022 г.

Производство микросхем вносит внушительный вклад в экономику Тайваня

Закон предусматривает предоставление субсидий и налоговых льгот компаниям, выпускающим микросхемы и работающим на территории США. В общей сложности он позволяет влить в американские компании в пределах $280 млрд, но основная его цель – это снижение зависимости от Тайваня.

Другими словами, американские чиновники, разработавшие CHIPS и члены Конгресса, проголосовавшие за него, хотят максимально быстро развить местное производство микросхем. Одной из причин подготовки закона стали последствия, которые повлекла за собой пандемия коронавируса. Страны, испугавшись новой неизвестной болезни, начали закрывать границы, что нарушило все цепочки поставок. В результате страны, производящие микросхемы, недополучали сырье, а страны, их закупающие, не могли получить нужный объем чипов. Ситуацию усугубил и массовый переход людей на удаленную работу, следствие чего им понадобились новые ПК и техника. Как итог – дополнительный фактор, повлиявший на рост дефицита микросхем. Закон CHIPS призван защитить США от подобных неприятностей.

В чем опасность для Тайваня

В настоящее время подавляющее большинство китайских компаний, связанных с производством техники, закупают микросхемы у TSMC, а также у United Microelectronics Corporation (UMC), еще одного тайваньского контрактного производителя, входящего в топ-3 крупнейших вендоров мира (8% рынка на сентябрь 2022 г.). Связано это с отсутствием в Китае компаний, способных выпускать микросхемы по передовым технологиям – китайская SMIC едва-едва освоила 14 нм, тогда как та же TSMC в ближайшие месяцы перейдет на 3 нм.

Но после того, как США ввели ограничения на китайский сектор суперкомпьютеров, китайские компании больше не могут покупать чипы, сделанные в Тайване с использованием американских технологий. А такие технологии в своей работе применяют и TSMC, и UMC, следовательно, они не смогут выполнять заказы Китая и понесут финансовые потери.

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Новый закон CHIPS – это уже угроза не для конкретных компаний Тайваня, а для экономики в целом. Документ – это стимул для компаний строить свои фабрики в пределах границ Тайваня, а на территории США, где они будут платить налоги и зарплату, а также оплачивать все свои расходы, включая потребляемую электроэнергию. Та же TSMC уже строит новый завод в Аризоне, хотя, на самом деле, с CHIPS это не связано – план по его возведению был утвержден задолго до принятия закона.

В Европе есть аналогичный CHIPS документ, который может стать стимулом для компаний открывать производство в Старом свете. Власти Тайваня уже отреагировали на это налоговыми льготами для производителей микросхем и высокотехнологичных компаний.

Американский бумеранг

Тайвань – это мировая фабрика микросхем. Например, TSMC выпускает чипы для компаний почти со всего света, за исключением России и еще некоторых государств.

Американские заказы TSMC тоже принимает – ее клиентами являются Apple, AMD, Biren, Nvidia, Qualcomm и многие другие. И некоторые эти компании тоже могут пострадать от новых санкций властей США.

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В зоне риска – как минимум Nvidia, крупнейший производитель графических процессоров и один из лидеров рынка ускорителей для высокопроизводительных вычислений. В этом сегменте у нее есть чип А100, который выпускает TSMC, и которые в больших количествах закупал Китай для своих суперкомпьютеров. Однако еще в августе 2022 г. стало известно, что Минторг США направил в Nvidia, а также в AMD указание прекратить поставки ускорителей A100 на китайские фабрики без специализированных на то лицензий. Запрет коснулся и ускорителей H100 и MI250. Спустя месяц запрет вступил в силу.

Как следствие, Nvidia теряет часть клиентов из-за инициативы властей своей же страны. В ноябре 2022 г. она подготовила особую урезанную версию ускорителя А100 под названием А800, которая обходит ограничения властей и может поставляться в Китай. Однако КНР пока не спешит закупать большие партии А800 – сначала необходимо убедиться, что эти ускорители способны справиться с задачами, которые будут поставлены перед ними.