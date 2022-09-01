США запретили поставки в Россию и Китай мощных карт AMD и Nvidia для ИИ и суперкомпьютеров

AMD и Nvidia столкнулись с новыми ограничениями на поставки в Россию. Власти США мешают им отгружать ускорители для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта и поддерживать уже имеющихся клиентов. Это ударит по их бизнесу – акции уже начали дешеветь. Под ограничения попадают и поставки в Китай.

Еще больше американских санкций

Власти США запретили экспорт нескольких моделей американских графических процессоров в Россию, пишет The Register. Нововведение касается продукции AMD и Nvidia, использующейся в высокопроизводительных вычислениях, а также для работы алгоритмов искусственного интеллекта.

Все реализовано посредством значительного усложнения бюрократии. О прямом запрете речи нет, но теперь и AMD, и Nvidia, нужны дополнительные разрешительные документы, чтобы направлять свое «железо» российским клиентам.

В частности, теперь для этого им требуется получать экспортную лицензию. Выдают их власти США.

Рядовых пользователей это не затронет. Во-первых, обе компании уже объявили о своем нежелании поставлять потребительские решения в Россию, во-вторых, в стране с мая 2022 г. действует параллельный импорт. Под этим названием скрывается обычный «серый» импорт, который теперь легализован.

Обойти новые ограничения компаниям будет не так-то просто

Под ограничения попали ускорители А100, а также грядущие Н100 компании Nvidia. Список устройств AMD не раскрывается. По данным The New York Times, они распространяются на один из ее самых высокопроизводительных ускорителей – MI250.

Лишь бы не досталось военным

Представители Nvidia сообщили изданию, в чем причина новых ограничений со стороны США. По их словам, власти страны опасаются, что устройства компании могут использоваться в военных целях.

Об этом также говорится в новом нормативном документе Nvidia. В нем она подчеркивает, что больше не отгружает продукцию покупателям в России.

Нововведение администрации Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) распространяется не только на Россию, но также и на Китай. Формулировки те же самые – американцы не желают, чтобы их технологии использовались этой страной в военных целях.

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Между США и Китаем с 2018 г. идет торговая война. Что до России, то с 24 февраля 2022 г. она находится под гнетом американских санкций, количество которых постоянно растет.

США уничтожает свой крупный бизнес

В документе Nvidia говорится, что компания не может не только отгружать новые ускорители, но и поддерживать уже имеющихся клиентов, купивших А100 до нового ограничения. Это касается и России, и Китая.

Помимо этого, Nvidia, вероятно, придется сократить часть бизнеса в Поднебесной. Также ей, по всей видимости, потребуется пересмотреть в сторону уменьшения свой прогноз относительно выручки за III квартал 2022 г., который завершится 30 сентября. Нынешний прогноз был составлен без учета возможных изменений на китайском рынке, приносящем Nvidia значительную часть выручки.

Известие о новых ограничениях моментально пошатнуло финансовую стабильность обеих компаний. Акции Nvidia обрушились на 2%, а ценные бумаги AMD подешевели еще сильнее – на 3,7%.

Все было известно заранее

Новая инициатива американского правительства – это продолжение реализации планов, о которых говорилось еще в самом начале 2022 г. В январе 2022 г., за месяц до начала спецоперации на Украине, Власти США заявляли, что частично или полностью запретят экспорт в Россию всевозможных американских микросхем в случае эскалации конфликта с Украиной.

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Предпосылки к этому были и раньше. О том, что США готовят подобного рода санкции, и что могут пойти в их реализации до конца, стало понятно еще в декабре 2021 г. Байден тогда не стал отрицать, что Россия может лишиться американских смартфонов и запчастей для автомобилей. Свое слово он сдержал – компания Apple, создатель iPhone, ушла из России в марте 2022 г., а других хоть сколько-нибудь известных мобильников у США нет.