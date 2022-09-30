Последствия антироссийских санкций: Европа вот-вот останется без сотовой связи

Ограничения поставок российского газа в Европу в ответ на антироссийские санкции грозит Старому свету дефицитом электричества. Его нехватка и отключения могут повредить инфраструктуру операторов сотовой связи. Европейские операторы и власти экстренно ищут пути решения, но пока универсального варианта действий у них нет.

Нет газа – нет связи

В странах Евросоюза возникла большая вероятность скорого массового выхода из строя сегментов сотовых сетей местных операторов связи. Как пишет агентство Reuters, это может стать следствием перехода Старого света на нормирование (экономию) потребления газа и электричества в преддверии холодов.

Также в ЕС может возникнуть дефицит электричества, который, вероятно, повлечет за собой его отключения. Это основная причина потенциальных поломок европейских сетей мобильной связи. К слову, ограничения поставок газа и вызванный ими рост цен на энергоносители, как сообщал CNews, заставляют европейцев отказываться от удаленной работы в пользу офиса.

Аналитики Reuters связывают возможные блэкауты и потери сигнала сотовой сети с Россией и ее нынешней политикой по отношению к экспорту газа в страны Европы. Некоторые страны рискуют пострадать сильнее других. Например, это может быть Франция, поскольку она сравнительно недавно временно остановила работу нескольких АЭС с целью их технического обслуживания.

Если прогнозы оправдаются, связи в Европе не будет даже на расстоянии нескольких метров от вышки

Риск остаться без связи в Европе усугубляется тем, что на 30 сентября 2022 г. многие страны этого региона не располагали резервными системами питания достаточной мощности. Об этом Reuters прямо заявили руководители сразу четырех телекоммуникационных компаний. Их названия не раскрываются.

Полчаса – и полное безмолвие

Страны ЕС, включая Францию, Швецию и Германию, безусловно, попытаются обеспечить функционирование сетей мобильной связи при внезапных отключениях электричества. По данным Reuters, они также надеются на резервные батареи питания в составе тысяч базовых станций, разбросанных по территории Европы.

Однако режим эксплуатации батарей, в котором они рассматриваются как чуть ли перманентная замена централизованному электроснабжению, может спровоцировать их деградацию и истощение. Кроме того, аккумуляторы не смогут работать вечно – им тоже нужна подзарядка. В Европе в настоящее время насчитывается почти полмиллиона телекоммуникационных вышек, и большинство из них имеют резервные батареи, которых хватает примерно на 30 минут для работы мобильных антенн.

Кроме того, не вся инфраструктура европейских операторов связи может работать от автономных источников энергии. Например, у немецкого Deutsche Telekom около 33 тыс. башен связи, но его мобильные системы аварийного питания могут одновременно поддерживать работоспособность лишь небольшой их части.

Во Франции примерно схожая ситуация. Как пишет Reuters, по всей стране установлено около 62 тыс. башен мобильной связи, но оснастить их батареями резервного питания Франция пока не может.

План надежный, как швейцарские часы

В некоторых странах уже идет проработка нескольких планов поддержки работоспособности сотовых сетей на случай внезапных блэкаутов. Например, один из них подготовил французский дистрибутор электроэнергии Enedis. Но у этого плана есть один важный нюанс.

По информации Reuters, задумка Enedis предполагает, что связь будет отключаться не более чем на два часа. При этом в случае, если стране действительно не хватит электричества для подпитки сетей сотовой связи, первыми это ощутят на себе обычные граждане.

Согласно плану Enedis, связью в этом случае будут обеспечены только полиция, больницы, а также военные правительственные объекты. По словам представителей компании, разработка плана велась еще летом 2022 г. при непосредственном участии властей Франции.

Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике Безопасность

Германия, Швеция и Италия тоже в экстренном порядке пытаются защитить свои сотовые сети от отключений электричества. Например, в настоящее время шведский телеком-регулятор PTS тесно сотрудничает с операторами связи и государственными учреждениями в плане совместного поиска решений. А пока идет коллективный мозговой штурм, правительство Швеции выделяет деньги на покупку передвижных генераторов и мобильных базовых станций, которые подключаются к мобильным телефонам, чтобы справиться с длительными перебоями в подаче электроэнергии.

Итальянское телекоммуникационное лобби заявило агентству Reuters, что хочет, чтобы мобильная сеть была исключена из любых планов по отключению электроэнергии с целью экономии энергии. Этот вопрос отрасль будет поднимать перед новым правительством Италии. Германия хранит молчание и ничего не комментирует.

Операторы берут все под свой контроль

Европейские операторы связи пытаются решить вопрос дееспособности своих сетей в условиях дефицита и отключения электричества своими методами. Топ-менеджеры четырех неназванных операторов Европы сообщили Reuters, что один из вариантов – это замена устаревших базовых станций и антенн на новые, более энергоэффективные.

Также компании начали внедрять специализированное ПО, позволяющее радикально снизить потребление электричества. Этот софт позволяет отключать в настоящее время неиспользуемые диапазоны спектра и даже вводить оборудование в спящий режим, если те длительное время не используются.

Хочу как в Windows: как привнести в Linux-среду привычный опыт шифрования данных Безопасность

Связь за связь

Как пишет Reuters, Компании Ericsson (Швеция) и Nokia (Финляндия) в настоящее время сотрудничают с операторами связи с целью смягчения последствий внезапного отключения энергии. В чем именно заключается их помощь, пока неясно, но, как известно, резкое отключение подачи питания не самым лучшим образом сказывается на компонентах любой современной электроники.

Вероятно, Nokia и Ericsson ведут переговоры с операторами о поставках им дополнительного телекоммуникационного оборудования, хотя подтверждения этому пока нет. Важно отметить, что именно эти две компании, при непосредственном участии китайской Huawei, поставили россиян под угрозу остаться без сотовой связи.

Все три вендора являются крупнейшими в мире поставщиками телеком-железа, и каждый из них прекратил поставки своей продукции в Россию. Nokia и Ericsson сделали это открыто, тогда как Huawei никаких официальных заявлений не делала.

Почти вся инфраструктура российских сетей сотовой связи построена на базовых станций этих вендоров. После их ухода многократно выросла вероятность поломки сотовых сетей в России. Первые массовые отключения связи ожидались еще летом 2022 г.