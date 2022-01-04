Samsung выпустила самый дешевый флагман. Цены в России, видео

Samsung анонсировала бюджетный смартфон S21 FE, самый доступный во флагманской серии Galaxy S21. Снизить цену удалось за счет установки менее продвинутых фотокамер и снижения объема оперативной памяти. При этом смартфон получил крупный экран и увеличенный аккумулятор. В России S21 FE тоже будет продаваться, притом в двух комплектациях и в четырех цветах корпуса.

«Бюджетный» корейский флагман

Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy S21 FE, задуманный как самый доступный в серии S21. Это флагманская линейка 2021 модельного года, и новый FE, по всей вероятности, станет последним ее представителем.

Во всех странах Galaxy S21 FE будет продаваться исключительно с процессором Qualcomm, тогда как первые три аппарата были доступны в первую очередь с чипом Samsung Exynos, в том числе и в России.

В Европе новый Galaxy S21 FE стоит от 750 евро (63,05 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 января 2022 г.) за базовую версию со 128 ГБ встроенной памяти. Для жителей США ее цена составит $699 (51,9 тыс. руб.), а россияне заплатят за нее 60 тыс. руб. Топовая версия на 256 ГБ обойдется в 67 тыс. руб. в России.

S21 FE вышел незадолго до анонса новых флагманов Samsung 2022 модельного года

На момент публикации материала в России на Galaxy S21 FE действовала дополнительная скидка. Смартфон стоит 55 тыс. руб. и 61 тыс. руб. за 128 и 256 ГБ ROM соответственно. Примечательно, что обычный Galaxy S21 с такими же объемами внутреннего накопителя оценивается в 55 тыс. руб. и 60 тыс. руб. В США разница в ценах между аппаратами более выражена – обычный S21 стоит приблизительно на $100 дороже нового S21 FE.

В России Galaxy S21 FE доступен в зеленом, белом, фиолетовом и темно-сером оттенках. Корпус устройства выполнен из поликарбоната.

Что изменилось в смартфоне

Galaxy S21 FE сохранил дизайн, общий для всей линейки S21. От самого младшего представителя данной серии он отличается существенно увеличенной диагональю экрана – 6,4 дюйма вместо прежних 6,1 дюйма.

Удешевить свой новый смартфон Samsung смогла в первую очередь за счет уменьшения объема оперативной памяти с 8 ГБ в S21 до 6 ГБ в S21 FE. Прежний объем тоже доступен, но исключительно в старшей версии с 256 ГБ ROM.

Своей внешностью новый S21 FE ничуть не удивил

Последнее удешевление – это установка 8-мегапиксельного телефотомодуля с диафрагмой f/2,4, тогда как в S21 используется 64 МП (f/2,0). Оставшиеся две камеры в основном блоке изменений не претерпели. Это по-прежнему две матрицы на 12 МП с широкоугольным (f/1,8) и ультраширокоугольным (f/2,2) объективами.

Фронтальная камера в Galaxy S21 FE подросла с 10 МП в S21 до 32 МП. Диафрагмы идентичные – f/2,2.

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Также в смартфоне увеличилась емкость аккумулятора – с 4000 мАч до 4500 мАч. Другие возможности батареи Samsung менять не стала.

Что еще предлагает смартфон

Новый Galaxy S21 FE снаряжен экраном Super AMOLED с разрешением 2340 х 1080 пикселей (Full HD+) и частотой обновления 120 Гц. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 888 – флагманском пятинанометровом решении компании Qualcomm образца декабря 2020 г. На этом же CPU построены и другие представители серии Galaxy S21.

Премиальных материалов корпуса смартфон не получил

Основной модуль в тыльной камере имеет систему оптической стабилизации, ультраширокоугольный – угол обзора 123 градуса. Третий сенсор получил трехкратный оптический зум и 30-кратный гибридный Space Zoom.

Сравнение основных характеристик смартфонов линейки S21

Батарея смартфона поддерживает 25-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядки. Реверсивная зарядка в спецификациях упоминается.

Официальный анбоксинг Samsung Galaxy S21 FE

В Galaxy S21 FE есть NFC для бесконтактной оплаты, модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Смартфон весит 177 граммов при размерах 156 х 75 х 8 мм.

Как Samsung пришла к удешевленным флагманам

Первый флагманский смартфон Samsung с литерами FE в названии вышел осенью 2020 г. Им стал Galaxy S20 FE. Данная аббревиатура расшифровывается как Fan Edition. В устройстве, по заверениям Samsung, учтены пожелания фанатов ее смартфонов.

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В России S20 FE, как сообщал CNews, появился в начале октября 2020 г. В отличие от S21 FE, он стоил заметно дешевле обычного S20 – 50 тыс. руб. на старте продаж против 70 тыс. руб. за S20 в минимальной комплектации.

Samsung Galaxy S20 FE

Ради столь значительного удешевления Samsung отказалась от стеклянного корпуса в пользу обычного пластикового. Также были заметно ухудшены характеристики основной камеры, а вместо экрана Dynamic AMOLED, как у старших моделей, S20 FE располагал обычным Super AMOLED.

Samsung также рассматривала возможность выпуска FE-версии своих бизнес-флагманов Galaxy Note. Однако дальше идеи в данном случае дело не зашло, а в конце осени 2021 г. и вовсе выяснилось, что серия Galaxy Note прекратит свое существование.

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