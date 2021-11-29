Главный конкурент Xiaomi готовит супермощный смартфон, который переведет его в «высшую лигу»

Realme, заклятый конкурент Xiaomi Redmi, работает над топовым смартфоном GT2 Pro, в основу которого ляжет еще не анонсированный флагманский процессор Snapdragon 8Gx Gen 1 на 4-нанометровом техпроцессе. Это будет суперсовременный аппарат, но не по части дизайна – внешне GT2 Pro будет напоминать смартфон Google Nexus 6P, вышедший в 2015 г.

Топовый флагман Realme

Компания Realme известная своими недорогими смартфонами, готовит суперфлагманскую модель GT2 Pro на самом современном процессоре компании Qualcomm. Как пишет портал IT Home, моноблок, позиционируемый в качестве нового флагмана, будет построен на чипе Snapdragon 8Gx Gen 1. На нем с высокой степенью вероятности будут собраны и грядущие топовые аппараты Xiaomi, Samsung, OnePlus и ряда других популярных в России и мире брендов.

О том, что GT2 Pro, о разработке которого впервые стало известно в сентябре 2021 г. станет новым флагманом Realme, сообщил гендиректор компании Ли Бинчжун (Li Bingzhong). Он назвал его «первым настоящим флагманом» Realme, словно намекая, что бренд выходит в высшую лигу.

Со слов вице-президента Realme Сюй Ци (Xu Qi), работа над этим смартфоном заняла у компании три года. На что было именно потрачено все это время, он не уточнил. Отметим, что все крупные бренды обновляют свои флагманские смартфоны раз в год.

Вероятный дизайн GT2 Pro

Сюй Ци, что GT2 Pro станет самым высокопроизводительным смартфоном за всю историю Realme. Тут следует подчеркнуть, что эта история, в отличие от той же Xiaomi и ее Redmi, не такая уж и долгая. Realme как отдельный бренд появился в 2018 г. Компания входит с состав холдинга ВВК вместе с Oppo, OnePlus и Vivo. Она конкурирует в первую очередь с Xiaomi Redmi и в основном в бюджетном и среднебюджетном сегментах.

Основная особенность

Главной отличительной особенностью нового флагмана Realme может стать именно центральный процессор Snapdragon 8Gx Gen 1. В 2021 г. Qualcomm решила изменить принцип наименования своих чипов и начала именно с флагманской серии 8хх. Годом ранее она выпустила CPU под названием 888, и предполагалось, что его преемником будет Snapdragon 898. Теперь же на место 888 придет Snapdragon 8Gx Gen 1, который Qualcomm первоначально хотела назвать Snapdragon 8 Gen 1.

Snapdragon 8Gx Gen 1 станет вторым в мире процессором, выпущенным по 4-нанометровому техпроцессу. Первой такой чип анонсировала компания MediaTek. Это Dimensity 9000, премьера которого состоялась в ноябре 2021 г. Релиз первых смартфонов на его основе ожидается в конце 2021 г. или в начале 2022 г.

Логотип нового CPU Qualcomm

Как и Dimensity 9000, новый Snapdragon 8Gx Gen 1 будет выпускаться на фабриках тайваньской компании TSMC, поскольку у Qualcomm нет своих заводов. Оба процессора будут трехкластерными, то есть получат по три разных типа ядер.

В составе Snapdragon 8Gx Gen 1 будет присутствовать одно мощное ядро Cortex X2, работающее на частоте 3 ГГц. Еще три пока неизвестных ядра будут выдавать частоту до 2,5 ГГц, а четыре энергоэффективных ядра смогут разогнаться максимум до 1,79 ГГц. За графику в процессоре будет отвечать видеоподсистема Adreno 730.

Максимально схожая компоновка ожидается и в Dimensity 9000. В первом его кластере находится единственное суперпроизводительное ядро ARM Cortex X2 (3,05 ГГц), затем идет кластер из трех ядер Cortex A710 (2,85 ГГц), а в третьем размещено четыре ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц.

Вторичный дизайн

По данным известного информатора OnLeaks, экстерьер нового флагмана Realme нельзя будет назвать ни уникальным, ни новым. Пока Apple из года в год клонирует iPhone, Realme обратилась к ранним смартфонам Google.

Новое - это хорошо забытое старое

Согласно доступной информации, GT2 Pro позаимствует свою внешность у смартфона Nexus 6P, разработанного китайской компанией Huawei специально для Google.

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Nexus 6P вышел в 2015 г. и имел ряд проблем с прочностью стекла задней камеры. Не исключено, что в итоге OnLeaks ошибется, и GT 2 Pro получит действительно оригинальный дизайн.

Прочие спецификации

Точной даты анонса у Realme GT2 Pro пока нет. Вероятно, компания ждет премьеры нового процессора Qualcomm, предварительно запланированной на 30 ноября 2021 г. или начало декабря 2021 г.

Пост OnLeaks в Twitter

Согласно имеющимся данным, новый топовый мобильник Realme окажется далеко не самым крупным по современным меркам – его экран на базе матрицы Super AMOLED получит диагональ 6,51 дюйма и разрешении Full HD+. Для сравнения, Apple iPhone 13 Pro Max поставляется с 6,7-дюймовым экраном, а в распоряжении Honor есть гигантский 7-дюймовый аппарат X30 Max, анонсированный в конце октября 2021 г. и поступивший в продажу в Китае в середине ноября 2021 г. по цене от $420 (32 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 ноября 2021 г). В середине ноября свой 7-дюймовый смартфон появился в ассортименте компании Infinix.

К прочим характеристикам грядущего флагмана Realme относятся батарея на 5000 мАч, прошивка Realme UI 3.0 поверх суперсовременной ОС Android 12, фронтальная камера на 32 МП и тройной основной модуль на 108+8+5 МП.

Чем еще сможет похвастаться новинка Realme, работа над которой, по заверению топ-менеджеров компании, шла три года, пока неизвестно. Все перечисленные характеристики могут не иметь ничего общего с реальностью – подлинный лист спецификаций разработчики пока не публикуют.