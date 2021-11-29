Главный конкурент Xiaomi готовит супермощный смартфон, который переведет его в «высшую лигу»
Realme, заклятый конкурент Xiaomi Redmi, работает над топовым смартфоном GT2 Pro, в основу которого ляжет еще не анонсированный флагманский процессор Snapdragon 8Gx Gen 1 на 4-нанометровом техпроцессе. Это будет суперсовременный аппарат, но не по части дизайна – внешне GT2 Pro будет напоминать смартфон Google Nexus 6P, вышедший в 2015 г.
Топовый флагман Realme
Компания Realme известная своими недорогими смартфонами, готовит суперфлагманскую модель GT2 Pro на самом современном процессоре компании Qualcomm. Как пишет портал IT Home, моноблок, позиционируемый в качестве нового флагмана, будет построен на чипе Snapdragon 8Gx Gen 1. На нем с высокой степенью вероятности будут собраны и грядущие топовые аппараты Xiaomi, Samsung, OnePlus и ряда других популярных в России и мире брендов.
О том, что GT2 Pro, о разработке которого впервые стало известно в сентябре 2021 г. станет новым флагманом Realme, сообщил гендиректор компании Ли Бинчжун (Li Bingzhong). Он назвал его «первым настоящим флагманом» Realme, словно намекая, что бренд выходит в высшую лигу.
Со слов вице-президента Realme Сюй Ци (Xu Qi), работа над этим смартфоном заняла у компании три года. На что было именно потрачено все это время, он не уточнил. Отметим, что все крупные бренды обновляют свои флагманские смартфоны раз в год.
Сюй Ци, что GT2 Pro станет самым высокопроизводительным смартфоном за всю историю Realme. Тут следует подчеркнуть, что эта история, в отличие от той же Xiaomi и ее Redmi, не такая уж и долгая. Realme как отдельный бренд появился в 2018 г. Компания входит с состав холдинга ВВК вместе с Oppo, OnePlus и Vivo. Она конкурирует в первую очередь с Xiaomi Redmi и в основном в бюджетном и среднебюджетном сегментах.
Основная особенность
Главной отличительной особенностью нового флагмана Realme может стать именно центральный процессор Snapdragon 8Gx Gen 1. В 2021 г. Qualcomm решила изменить принцип наименования своих чипов и начала именно с флагманской серии 8хх. Годом ранее она выпустила CPU под названием 888, и предполагалось, что его преемником будет Snapdragon 898. Теперь же на место 888 придет Snapdragon 8Gx Gen 1, который Qualcomm первоначально хотела назвать Snapdragon 8 Gen 1.
Snapdragon 8Gx Gen 1 станет вторым в мире процессором, выпущенным по 4-нанометровому техпроцессу. Первой такой чип анонсировала компания MediaTek. Это Dimensity 9000, премьера которого состоялась в ноябре 2021 г. Релиз первых смартфонов на его основе ожидается в конце 2021 г. или в начале 2022 г.
Как и Dimensity 9000, новый Snapdragon 8Gx Gen 1 будет выпускаться на фабриках тайваньской компании TSMC, поскольку у Qualcomm нет своих заводов. Оба процессора будут трехкластерными, то есть получат по три разных типа ядер.
В составе Snapdragon 8Gx Gen 1 будет присутствовать одно мощное ядро Cortex X2, работающее на частоте 3 ГГц. Еще три пока неизвестных ядра будут выдавать частоту до 2,5 ГГц, а четыре энергоэффективных ядра смогут разогнаться максимум до 1,79 ГГц. За графику в процессоре будет отвечать видеоподсистема Adreno 730.
Максимально схожая компоновка ожидается и в Dimensity 9000. В первом его кластере находится единственное суперпроизводительное ядро ARM Cortex X2 (3,05 ГГц), затем идет кластер из трех ядер Cortex A710 (2,85 ГГц), а в третьем размещено четыре ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц.
Вторичный дизайн
По данным известного информатора OnLeaks, экстерьер нового флагмана Realme нельзя будет назвать ни уникальным, ни новым. Пока Apple из года в год клонирует iPhone, Realme обратилась к ранним смартфонам Google.
Согласно доступной информации, GT2 Pro позаимствует свою внешность у смартфона Nexus 6P, разработанного китайской компанией Huawei специально для Google.
Nexus 6P вышел в 2015 г. и имел ряд проблем с прочностью стекла задней камеры. Не исключено, что в итоге OnLeaks ошибется, и GT 2 Pro получит действительно оригинальный дизайн.
Прочие спецификации
Точной даты анонса у Realme GT2 Pro пока нет. Вероятно, компания ждет премьеры нового процессора Qualcomm, предварительно запланированной на 30 ноября 2021 г. или начало декабря 2021 г.
Согласно имеющимся данным, новый топовый мобильник Realme окажется далеко не самым крупным по современным меркам – его экран на базе матрицы Super AMOLED получит диагональ 6,51 дюйма и разрешении Full HD+. Для сравнения, Apple iPhone 13 Pro Max поставляется с 6,7-дюймовым экраном, а в распоряжении Honor есть гигантский 7-дюймовый аппарат X30 Max, анонсированный в конце октября 2021 г. и поступивший в продажу в Китае в середине ноября 2021 г. по цене от $420 (32 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 ноября 2021 г). В середине ноября свой 7-дюймовый смартфон появился в ассортименте компании Infinix.
К прочим характеристикам грядущего флагмана Realme относятся батарея на 5000 мАч, прошивка Realme UI 3.0 поверх суперсовременной ОС Android 12, фронтальная камера на 32 МП и тройной основной модуль на 108+8+5 МП.
Чем еще сможет похвастаться новинка Realme, работа над которой, по заверению топ-менеджеров компании, шла три года, пока неизвестно. Все перечисленные характеристики могут не иметь ничего общего с реальностью – подлинный лист спецификаций разработчики пока не публикуют.