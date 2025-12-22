Линейку продуктов Dekraft («Систэм Электрик») пополнили устройства защиты от дугового пробоя, короткого замыкания и перегрузок серии УЗДП-103

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) пополнила серию оборудования Dekraft УЗДП-103 с отключающей способностью 6 кА, которое обеспечивает три вида защиты (от дугового пробоя, сверхтока и короткого замыкания) с точным визуальным определением причины срабатывания. Новинки выпускаются в модификациях с номинальным током от 25 до 63 А, имеют рабочее напряжение 230 В, число полюсов 2P и кривую отключения C. Стоит отметить, что каждое устройство защиты от дугового пробоя УЗДП совместимо с аксессуарами автоматических выключателей серии ВА-105, что упрощает подбор комплектующих и сокращает количество запасных частей на складе. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Расширенная серия УЗДП-103 включает устройства защиты, которые различаются значением номинального тока 25, 32, 40, 50 и 63 А. Эти приборы предназначены для предотвращения дугового пробоя (параллельного/последовательного), возникающего вследствие нарушения изоляции проводников, что создает риск возгорания. Кроме того, с их помощью обеспечивается защита от короткого замыкания и перегрузки. Выбор модели зависит от числа подключенных электроприборов (потребителей) и уровня пожарной опасности конкретного помещения, при этом каждое устройство защиты от дугового пробоя УЗДП рассчитано на работу в однофазных сетях и может применяться в распределительных, учетно-распределительных, телекоммуникационных щитах и др.

Конструктивно новые устройства УЗДП-103 состоят из автоматического выключателя и электронного модуля распознавания дуги. При этом выключатель оснащен тепловым и электромагнитным элементами, обеспечивающими отключение при перегрузках и коротких замыканиях, а также механизмом гашения электрической дуги. Электронный блок с микроконтроллером постоянно анализирует частотный спектр тока, проходящего в рабочей цепи, и при обнаружении частей спектра, характерных для искрения, микроконтроллер инициирует процесс отключения автомата. В случаях возникновения чрезмерных нагрузок или замыканий в защищаемом участке цепи, устройство защиты от дугового пробоя УЗДП задействует механизм свободного расцепления.

Точное определение причины срабатывания устройства УЗДП-103 – по сверхтоку или короткому замыканию либо по дуговому пробою – возможно благодаря реализации системы раздельной индикации типа аварии. Дополнительно повысить безопасность эксплуатации помогает индикаторное окошко, наглядно отображающее состояние контактов (замыкание или размыкание), независимо от положения рукоятки управления. Также устройство защиты от дугового пробоя УЗДП оснащено функцией размыкания обоих полюсов, что предотвращает риск возникновения неисправностей при некорректном монтаже, а проверить работоспособность прибора можно самостоятельно, используя специальную кнопку «ТЕСТ» на корпусе изделия.

Аппараты серии УЗДП-103 стабильно работают в температурном диапазоне от -35 до +70 °C, а их корпуса выполнены из огнестойкого пластика и соответствуют стандарту IP20. При этом каждое устройство защиты от дугового пробоя УЗДП имеет 3-летнюю гарантию производителя. Для расширения функционала устройства поддерживают такие опции, как независимый расцепитель, дополнительный контакт и сигнальный контакт серий НД-105, ДК-105 и СК-105, соответственно, которые унифицированы с принадлежностями для автоматических выключателей Dekraft продуктовой линейки ВА-105. Это позволяет упростить монтаж УЗДП и сократить количество ЗИП на сервисном складе.

Новые устройства защиты от дугового пробоя УЗДП-103 марки Dekraft уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».