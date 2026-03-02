Новинки от Dekraft/«Систэм Электрик»: аксессуары для удаленного мониторинга и управления состоянием автоматических выключателей BA-201 (10 кА)

Представлена новая серия аксессуаров для автоматических выключателей Dekraft/Systeme Electric BA-201 с отключающей способностью 10 кА, в которую входят модули дополнительных контактов (ДК-201, СК-201) и расцепители (РМН-201, РМК-201, РММ-201, НД-201). Эти устройства позволяют расширить функциональность электрощитов, обеспечивая удаленное отслеживание, включен автомат или нет, мгновенное получение сигнала об аварии, защиту от опасных скачков и падений напряжения, а также возможность управлять автоматическими выключателями дистанционно. Новые аксессуары для автоматических выключателей выполнены из прочного негорючего пластика, имеют надежное крепление на штифтах и работают при температурах от -20 до +60 °C. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Автоматические выключатели Dekraft серии ВА-201 с отключающей способностью до 10 кА служат для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Они широко применяются в вводно-распределительных устройствах (ВРУ), главных распределительных щитах (ГРЩ), силовых установках общественных, административных, производственных, промышленных и других зданий. Устройства данной серии соответствуют стандарту ГОСТ IEC 60947-2, имеют номинальное напряжение от 63 до 125 А, кривые отключения В, С или D и количество полюсов 1Р, 2Р, 3Р либо 4Р. При этом новые фирменные аксессуары для автоматических выключателей помогают сделать из любой модели ВА-201 полноценный элемент управления.

Удаленная индикация состояний замыкания и размыкания (Вкл./Выкл.) автоматических выключателей семейства ВА-201 возможна при использовании дополнительных контактов серии ДК-201. Эти аксессуары для автоматических выключателей предназначены для работы во вспомогательных цепях с переменным током (частота 50/60 Гц, номинальный рабочий ток 3 А при номинальном напряжении 415 В или 6 А при 240 В) либо с постоянным током (номинальный рабочий ток 1 А при номинальном напряжении 130 В, 2 А при 48 В или 6 А при 24 В). Их главная особенность – надежное срабатывание, даже если рукоятка управления автоматического выключателя удерживается во взведенном положении.

Дистанционное отключение ВА-201 при обнаружении опасных отклонений напряжения обеспечивают такие аксессуары для автоматических выключателей, как расцепители семейства РМх-201. Представлены расцепители минимального напряжения РМН-201 (менее чем 161 В (±5%) от номинального), максимального напряжения РМК-201 (более чем 280 В (±5%) от номинального), а также комбинированные устройства – РММ-201. Кроме того, в линейке Dekraft имеются независимые расцепители серии НД-201 с дополнительным контактом, которые наряду с дистанционным отключением автоматических выключателей, обеспечивают контроль их состояния посредством удаленной индикации положений размыкания и замыкания. При срабатывании любого расцепителя происходит его автоматическое отключение от контролируемой цепи.

Сигнализация аварийного состояния автоматического выключателя ВА-201 выполняется с помощью сигнальных контактов (блок контактов) СК-201. После установки модуля СК-201 в зацепление с механизмом автоматического выключателя, при первом взведении рукоятки управления происходит переключение контактов, остающихся в таком же положении и при ручном отключении автомата ВА-201. Переключение контактов произойдет только при срабатывании выключателя под воздействием сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания). Как и ДК-201, контакты СК-201 рассчитаны на работу во вспомогательных цепях с переменным током (50/60 Гц, 3 А при 415 В, 6 А при 240 В) или с постоянным током (1 А при 130 В, 2 А при 48 В, 6 А при 24 В).

Высокое качество исполнения характеризует все аксессуары для автоматических выключателей Dekraft. Эти устройства отвечают требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», их корпуса выполнены из высокопрочной пластмассы, не поддерживающей горение, а диапазон рабочих температур находится в пределах от -20 до +60 °C. Механическая/коммутационная износостойкость дополнительных контактов ДК-201 составляет 8500/3000 циклов, а для сигнальных контактов СК-201 и независимых расцепителей НД-201 данные показатели имеют значения 8000/3000 и 4000/3000 циклов. Более того, аксессуары для автоматических выключателей ВА-201 обеспечены фирменной гарантией три года.

Модульные аксессуары для автоматических выключателей Dekraft серии ВА-201 (10 кА) уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».