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«Систэм Электрик» запустила «Биржу складских остатков»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщила о запуске сервиса для оптовой закупки оборудования «Систэм Электрик» у дистрибьюторов – «Биржи складских остатков».

Ключевая задача сервиса – оптимизировать процесс закупки оборудования Systeme Electric и бренда Dekraft для непрямых партнеров, юридических лиц, не имеющих договорных отношений с «Систэм Электрик». Биржа позволяет видеть складские остатки и приобретать необходимый объем оборудования «Систэм Электрик» у одного или нескольких поставщиков.

Интеллектуальные алгоритмы и удобные фильтры позволяют производить гибкую настройку системы, а бесшовная интеграция с интернет-магазинами партнеров «Систэм Электрик» делает процесс закупки оборудования быстрым и комфортным благодаря тесному взаимодействию с ведущими дистрибьюторами.

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Пользователь (непрямой партнер) формирует корзину товаров «Систэм Электрик» на сайте биржи, сервис проверяет наличие товаров у прямых партнеров компании и предлагает сценарии закупки, позволяющие получить максимальное количество необходимых товаров у оптимального количества дистрибьюторов. Пользователь выбирает один из предложенных сценариев, товарные позиции из корзины на сайте Биржи переносятся в интернет-магазин/магазины дистрибьютора или нескольких дистрибьюторов, после чего партнер оформляет заказ.

«Биржа складских остатков» находится в свободном доступе на сайте systeme.ru в разделе «Где купить», оформлять заказы могут любые пользователи, которые зарегистрировались в сервисе.

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