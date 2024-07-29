Dekraft запускает новый продукт – устройство автоматического ввода резерва серии АВР-101

Бренд низковольтного оборудования Dekraft российской компании «Систэм Электрик», производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о расширении ассортимента силового оборудования для распределения электроэнергии и представляет новинку – устройство автоматического ввода резерва серии АВР-101. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Устройства серии АВР-101 являются незаменимым элементом системы электроснабжения для объектов с повышенными требованиями к надежности. Они устанавливаются на вводе питания в вводно-распределительных устройствах, распределительных щитах жилых, общественных зданий, а также промышленных предприятий.

Их основная функция – обеспечить бесперебойное питание потребителей первой категории надежности электроснабжения. Потребителями первой категории, которые получают питание от устройств серии АВР-101, являются критически важные системы, от которых зависит безопасность людей и сохранность имущества в случае аварийного отключения основного источника питания. К ним относятся: системы аварийного освещения, дымоудаления, пожарной сигнализации и технологические установки различного назначения.

Dekraft запускает новый продукт – устройство автоматического ввода резерва серии АВР-101

Блочная конструкция устройств позволяет экономить время и трудозатраты при установке и подключении, интуитивно понятный интерфейс – быстро и легко настроить необходимые параметры. К числу преимуществ АВР-101 также относится интеграция в систему передачи данных по протоколу Modbus RTU.

Устройство АВР-101 представляет собой готовую конструкцию с элементами коммутации и управления, установленными в единый корпус, которые в совокупности могут использоваться для множества функций: автоматическое переключение с основного на резервный источник питания, контроль наличия напряжения, отображение параметров сети, настройка режимов работы АВР, возможность подключения генератора и его автоматический запуск при остановке напряжения на основном источнике питания, удаленное отключение устройства по сигналу, электрическая и механическая блокировка между двумя вводами, вывод индикации состояния вводов на дверь шкафа, передачу данных о состоянии вводов в систему мониторинга и диспетчеризации.