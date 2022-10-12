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«Сервионика» объединила экспертов в центре компетенций

Российская ИТ-компания «Сервионика», входящая в группу «Т1», объявляет о создании центра компетенций. Сотрудники подразделения оказывают техническую и экспертную поддержку в рамках проектов, а также развивают единую для всех подразделений Базу знаний. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Сейчас в центре компетенций 25 экспертов, готовых подключаться к работе над проектами как на этапе пресейла или пилота, так и при реализации. Их задачей является поддержка проектов за счет собственных технических ресурсов компании, обучение и проведение мастер-классов, разработка и ведение технической документации и т.д.

Отдельная задача центра компетенций — ведение базы знаний, которая стала централизованным полноценным источником информации о проектах и компетенциях, системой управления контентом и конкурентной системой обучения E-learning, позволяющей массового обучать и тестировать новых сотрудников

Для ее наполнения сотрудники формируют потоки данных в проектах, организовывают сбор информации, ее категоризацию и хранение. База знаний была развернута на базе специализированного программного решения, позволяющего удобно структурировать документацию и легко дополнять ресурс, а удаленный доступ позволяет сотрудникам получать необходимую информацию, включая сервисную документацию, в круглосуточном режиме из любой точки присутствия.

«Создание подобных центров — необходимость для крупных сервисных компаний, представляющих широкий перечень услуг и работающих с большим числом производителей и оборудования, — отметил руководитель центра компетенций компании «Сервионика» Дмитрий Гуров. — Центр компетенций помогает эффективнее обучать сотрудников и вовлекать их в проекты, поскольку одна из значимых причин оттока кадров — сложность адаптации новичков. Параллельно подразделение снижает зависимость бизнеса от уникальной компетенции сотрудников за счет создания базы знаний, которая всегда останется внутри компании, а не уйдет с уволившимся работником».

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Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 14,5 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта, «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков группы «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

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