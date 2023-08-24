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МТС усовершенствовала мобильную сеть в Новом Уренгое

МТС сообщила об увеличении скоростей мобильного интернета в трех микрорайонах Нового Уренгоя. В результате установки нового телеком-оборудования средняя скорость в сети LTE выросла на четверть.

Специалисты МТС расширили сеть четвертого поколения в микрорайоне «Олимпийский», в районе улиц Таежная и Геологоразведчиков, а также в западной промзоне Нового Уренгоя, где находятся крупные логистические центры, нефтесервисные и транспортные компании. Устойчивая связь внутри и на территории производственных баз поможет персоналу более оперативно решать рабочие вопросы, повысить эффективность труда. Кроме того, для компаний созданы условия для запуска специальной сети интернета вещей на основе технологии NB-IoT, которая в новом деловом сезоне позволит бизнесу разворачивать цифровые сервисы для автоматизации производственных процессов.

После проведенных работ уренгойцы и гости города, приезжающие на вахту из других регионов, даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться банковскими приложениями, электронной почтой, а также современными сервисами экосистемы МТС – онлайн-кинотеатром, виртуальной библиотекой, видеосервисами – и быть на связи с близкими.

«С приближением осени мы наблюдаем значительное увеличение трафика на Ямале, в том числе Новом Уренгое. С помощью аналитики Big Data МТС фиксируем растущие цифровые потребности пользователей и заранее проводим работы по увеличению скорости мобильной сети там, где это действительно необходимо. Уверен, что новое качество связи и северное гостеприимство оценят не только местные жители и вахтовики, но и те, кто в начале сентября приедет к нам на масштабное празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности», – сказал директор филиала МТС в ЯНАО Сергей Найденков.

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