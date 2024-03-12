«Айтеко» и СБК внедряют в российских организациях импортонезависимый корпоративный сервер

Компании «Айтеко» и «СБК» (Система безопасных коммуникаций) в рамках подписанного в 2023 г. лицензионного договора помогают российским организациям и предприятиям перейти на импортонезависимый коммуникационный сервер Communigate Pro. В настоящее время во внедрении решения заинтересованы крупные заказчики из промышленного и финансового сектора, транспортной отрасли.

Сервер CommuniGate Pro является интегрированной платформой, в которой реализованы функции хранения и отправки сообщений (электронная почта, ведение календаря), а также функции, обеспечивающие работу коммуникаций реального времени (голосовые, видео, мгновенные сообщения, совместная работа) в сетях IPv4 и IPv6.

«Специалисты «Айтеко» успешно реализовали несколько крупных проектов с внедрением CommuniGate Pro на базе дистрибутива от АО «СБК». Опыт этих внедрений признаем успешным, поэтому дальше продвигаем решение среди российских заказчиков», – отметил Артур Коплик, директор управления унифицированных коммуникаций «Айтеко».

Серверная платформа CommuniGate Pro вместе с решением видео-конференц-связи Vinteo, офисным пакетом «Р7-Офис» и телеком-оборудованием Eltex входят в комплексное решение унифицированных коммуникаций, которое интегрировано специалистами «Айтеко».

«Айтеко выполняет для своих заказчиков сложные интеграционные проекты, в которых используется почтовый сервер Communigate Pro, инструменты ВКС и мессенджер. Вместе со специалистами «Айтеко» мы продолжим расширять аудиторию Communigate Pro на территории нашей страны», – сказал генеральный директор АО СБК Дмитрий Старовойтов.

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АО СБК – российская ИТ-компания, разрабатывающая программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Компании СБК принадлежат исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер Communigate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3.

«Айтеко» – российская ИТ-компания. Работает на ИТ-рынке с 1997 г., реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.