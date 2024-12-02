ГК Softline добавила в продуктовый портфель платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и «Система безопасных коммуникаций» (СБК), разработчик универсального ПО для обеспечения коммуникаций и инструментов совместной работы, объявили о заключении партнерского соглашения. ГК Softline в статусе авторизованного партнера СБК получила право распространять платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro на российском рынке. Данное сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов отечественных ИТ-производителей.

«Благодаря договору с СБК мы получили возможность поставлять заказчикам CommuniGate Pro — хорошо известный, востребованный отечественный программный продукт, обладающий серьезными преимуществами. Перспективы дистрибуции CommuniGate Pro мы оцениваем высоко. Наша компания обладает экспертизой и ресурсами для успешного продвижения и внедрения CommuniGate Pro на отечественном рынке, а также квалифицированной технической поддержки заказчиков», — отметил Денис Прохорцев, директор департамента продаж стратегических решений ГК Softline.

«Мы рады партнерству с ГК Softline — группой компаний, репутация которой заработана десятилетиями работы на рынке программного обеспечения. Уверены, что благодаря сотрудничеству с ГК Softline наши заказчики получат сервис самого высокого качества. Особенно ценим очень серьезную техническую экспертизу и умение ГК Softline работать с компаниями малого и среднего бизнеса», — сказал генеральный директор СБК Дмитрий Старовойтов.

Платформа CommuniGate Pro обеспечивает коммуникации и инструменты совместной работы в организации заказчика вне зависимости от ее размера, сферы деятельности, используемого общесистемного ПО, наличия или отсутствия собственных вычислительных мощностей. Пользователям предоставляются все виды информационного обмена (электронная почта, мессенджер, передача файлов, традиционная или IP-телефония, видеоконференцсвязь, включая сервисы для организации колл-центров). Благодаря особенностям архитектуры требования к аппаратной среде минимальны, а возможности масштабирования практически не ограничены. CommuniGate Pro обеспечивает беспрецедентную безопасность цифровых коммуникаций. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.