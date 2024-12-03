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ФГУП «АГА (А)» внедрило отечественную платформу CommuniGate Pro

Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (ФГУП «АГА (А)) перешло на платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro разработки АО «Система безопасных коммуникаций» (СБК) – обладателя прав на программный продукт. Платформа была выбрана после проведения ФГУП тщательного анализа возможных алгоритмов безопасного переноса информации. Об этом CNews сообщили представители СБК.

В Федеральном государственном унитарном предприятии «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) отмечают, что выборе «CommuniGate Pro» немаловажную роль сыграло сотрудничество АО «СБК» и переход на данное ПО МВД России, Федеральной Налоговой службы, ОАО «Вертолеты России».

«Переход на отечественный «софт» для многих компаний и в особенности крупных стратегических госорганизаций, которые на протяжении долгих лет использовали зарубежное ПО, стал вопросом, требующим неотложного решения в сжатые сроки. И здесь важно взвешенно подходить к выбору программных продуктов и организации качественного цифрового перехода, гарантирующего защищенность ИT-инфраструктуры организации от внешнего воздействия», — сказал глава службы технической поддержки АО «СБК» Сергей Чуприс. — Переход на поддерживаемую версию платформы CommuniGate Pro 6.3, которую мы предложили ФГУП «АГА (А)», для нас является многократно отработанной процедурой, которую мы как правообладатели предлагаем всем заказчикам, эксплуатирующим платформу CommuniGate Pro. Использование платформы гарантирует пользователям качество программного продукта и эффективную техническую поддержку».

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Безопасность

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