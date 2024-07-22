Платформа CommuniGate Pro совместима с ОС Astra Linux

«Группа Астра» и разработчик программного обеспечения в области интегрированных коммуникаций АО «Система Безопасных Коммуникаций» (СБК) объявили об успешном завершении испытаний ПО, проходивших в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. В результате подтверждена совместимость платформы для защищенных коммуникаций CommuniGate Pro с операционной системой Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители АО СБК.

Платформа CommuniGate Pro теперь полностью интегрирована с Astra Linux, обеспечивая бесперебойную работу и высокий уровень защиты корпоративной переписки. Эта интеграция позволяет организациям использовать проверенную платформу для своих коммуникационных потребностей, не беспокоясь о совместимости и безопасности.

Astra Linux – это сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба и обработки информации различной степени конфиденциальности, включая гостайну «особой важности».

Корректная работа CommuniGate Pro в среде ОС Astra Linux подтверждена экспертами в области информационной безопасности, что гарантирует заказчикам «Группы Астра» и АО «Система Безопасных Коммуникаций» (СБК) стабильность и надежность в их ежедневной коммуникационной деятельности.

«Совместимость платформы с ОС Astra Linux важна, так как гарантирует корректную совместную работу продуктов и откроет новые возможности для компаний-потребителей, которые стремятся к высокому уровню информационной безопасности», — сказал генеральный директор АО «Система Безопасных Коммуникаций» (СБК) Дмитрий Старовойтов.

«Стратегия развития совместимости решений ПАО Группа Астра выходит далеко за пределы ее собственной экосистемы, и доказанная совместимость с лидером рынка почтовых сервисов Communigate Pro — лучший тому пример. Несмотря на то что в нашем портфеле есть аналогичное решение, мы всегда ориентируемся на лидеров рынка в своем сегменте и стараемся придерживаться агностик-подхода там, где это возможно. Искренне ценим сотрудничество с нашим ключевым партнером СБК и дальше нацелены на выпуск в рынок зрелых решений, отвечающим запросам самых требовательных заказчиков», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».