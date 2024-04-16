В СБК назначен директор по продажам сервера CommuniGate Pro

Компания СБК, владелец исключительных прав на почтовый сервер CommuniGate Pro, объявляет о назначении коммерческого директора. К команде, которая развивает мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro, присоединился Виктор Корнилов. Об этом CNews сообщили представители СБК.

«Виктор Корнилов обладает обширным опытом в области продаж комплексных программных решений. Во главе коммерческой службы СБК совместно с нашими партнерами и дистрибьюторами он будет реализовывать процесс импортозамещения в отечественных компаниях, которые примут решение о переходе на российский корпоративный сервер CommuniGate Pro», - сказал генеральный директор компании СБК Дмитрий Старовойтов.

Виктор Корнилов изучал международное право, имеет степень MBA. В 2011-2013 гг. работал руководителем проектов в ИТ-холдинге «Армада» и отвечал за GR-блок.

С 2013 г. работал на компании Hewlett Packard Enterprise и Micro Focus, где занимался продажами ИТ-решений. Среди его клиентов крупнейшие телеком-компании России, компании финансового сектора, металлургии и ритейла.

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АО СБК («Система безопасных коммуникаций») – российская ИТ-компания, разрабатывающая программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Компании СБК принадлежат исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3.