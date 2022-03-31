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«Корус консалтинг» выпустила платформу для цифрового взаимодействия сотрудников внутри компании

ГК «Корус консалтинг» запатентовала новый продукт — K-Team. Это российское решение на базе «1С-Битрикс24», которое закрывает большинство задач корпоративной коммуникации и оптимизирует взаимодействие команды в крупных компаниях.

K-Team включает в себя несколько модулей для автоматизации корпоративного взаимодействия. Все они создают цифровую среду для коммуникации, управления стратегией и задачами, автоматизации кадровых процессов и совместной работы.

Интранет формирует единую информационную среду, помогает доносить новости, мотивировать и вовлекать персонал. Это полноценная корпоративная социальная сеть для коммуникации.

Блок «Заявки и сервисы» ускоряет заказ и согласование обращений, отпусков и справок, позволяет совместно работать с документами, бронировать переговорные.

Личный кабинет автоматизирует кадровые процессы, упрощает взаимодействие и доступ к расчетным листам, информации об остатке отпуска и ДМС. Инструмент позволяет существенно экономить на бумаге, а также взаимодействовать с сотрудниками в разных городах и странах.

База знаний систематизирует накопленную в компании информацию и позволяет обмениваться опытом внутри команды, доносить ключевые сообщения и обновления регламентов и отслеживать ознакомление.

Модуль адаптации делает процесс онбординга сотрудников прозрачным и эффективным. Автоматизация снижает нагрузку на руководителей, а также ускоряет знакомство новичков с компанией и включение в новую должность.

«Из-за массового ухода зарубежных вендоров бизнес обратил пристальное внимание на российские корпоративные платформы. Критерии выбора нового решения понятны: способность заменить как можно больше западных систем и быстрая и безболезненная миграция. K-Team соответствует всем этим требованиям. При разработке решения мы учитывали опыт десятков успешных проектов для российских банков, ритейлеров, строительных, нефтегазовых, транспортных и производственных компаний и других клиентов. Благодаря этому инструмент учитывает не только последние тренды HR-tech, но и специфику российского бизнеса», — сказал Антон Бобров, директор депаратамента корпоративных сервисов ГК «Корус консалтинг».

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