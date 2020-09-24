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«Корус консалтинг» расширил возможности интранета в банке «Санкт-Петербург»

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ГК «Корус консалтинг» сообщила о том, что реализует проект по комплексной модернизации коммуникационной площадки банка «Санкт-Петербург». ИТ-компания расширила функциональные возможности портала модулем «База знаний» и личным кабинетом сотрудника. Благодаря доработкам сотрудники нескольких дирекций банка оформляют, подписывают и хранят кадровые документы в интранете.

Все сведения и нормативные документы банка хранились в разных источниках, что создавало сложности в работе. Например, сотрудники ежедневно тратили время на поиск актуальных инструкций и регламентов. А из-за большой территориальной распределенности компания тратила большие ресурсы на оформление, сбор подписей и содержание бумажных архивов (заявлений, приказов, регламентов и пр). Банк хотел создать не только единое для всей филиальной сети хранилище информации с возможностью сквозного поиска, но и обеспечить электронный кадровый документооборот.

«Корус консалтинг» предложил доработать существующий корпоративный портал на базе «1С-Битрикс24», интерфейс которого уже хорошо знаком сотрудникам, ИТ-решением «База знаний». Специалисты ИТ-компании систематизировали нормативные документы банка, создали удобный инструмент для быстрого поиска информации и предоставили сотрудникам возможность дорабатывать хранящиеся знания.

«Банк провел опрос, насколько новая функциональность востребована сотрудниками. Порядка 90% работников компании регулярно обращаются к базе знаний компании несколько раз в день, а ее самыми активными пользователями стали сотрудники контактного центра. Использование ИТ-решения помогает централизованно хранить и актуализировать данные для сотрудников всей филиальной сети. Благодаря этому банк существенно сократил количество жалоб со стороны клиентов на недостоверную или неправильно представленную информацию», – сказала Алевтина Титкова, руководитель проекта банка «Санкт-Петербург».

После создания единой системы для хранения нормативных документов банк «Санкт-Петербург» приступил к внедрению электронного кадрового документооборота. Проектная команда создала электронный архив документов и журнал ознакомления, разработали на базе корпоративного портала «1С-Битрикс24» личный кабинет сотрудника и настроили интеграцию с системой кадрового делопроизводства «1С:ЗУП». Теперь сотрудники могут ознакомиться с внутренними нормативными и информационными документами и заверять их электронной цифровой подписью.

«Возможность создавать, подписывать и хранить документы в электронном виде существенно уменьшило трудозатраты сотрудников и сэкономило расходные материалы в колоссальных объемах – в банке работает порядка 4 тыс. человек, и подписание всего одного документа всеми сотрудниками в очном формате стоило компании в среднем 1 млн руб. Все инвестиции на проект полностью окупились в течение года, а корпоративный портал с развитой функциональностью стал важным инструментом организации эффективной работы по всей филиальной сети», – отметил Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус Консалтинг».

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