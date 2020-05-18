«Корус консалтинг» внедряет корпоративный мессенджер eXpress

«Корус консалтинг» заключил партнерство с компанией «Анлимитед продакшен», разработчиком корпоративного мессенджера eXpress. Благодаря сотрудничеству группа компаний расширила портфель отечественных ИТ-решений корпоративного уровня, которые помогают бизнесу систематизировать корпоративную коммуникацию и обеспечить максимально защищенное взаимодействие с сотрудниками и партнерами.

Корпоративный мессенджер eXpress – это решение, которое интегрируется с внутренними системами компании и включает в себя множество возможностей и функций, необходимых для большинства современных компаний. К ним относятся традиционный мессенджер, обмен документами, голосовые звонки, а также платформа для разработки корпоративных ботов.

Комплексное трехуровневое шифрование обеспечивают для сотрудников безопасную коммуникацию. Вся информация остается на корпоративном сервере и не выходит за пределы компании. Руководство может контролировать все передвижения данных: удалить информацию с сервера, закрыть доступ уволенному сотруднику, узнать о том, что пользователи сделали скриншот или видеозапись экрана, запретить копировать и пересылать любой файл и многое другое.

Встроенный инструмент для создания чат-ботов позволяет автоматизировать рутинные процессы внутри компании: обеспечить согласование договоров, запросы аналитических отчетов и управление задачами сотрудников. Это помогает упростить многие HR-процессы: заказ справок, согласование командировок и должностных инструкций, обучение персонала и проведение опросов. На базе чат-бота также можно автоматизировать первый этап подбора сотрудников на типовые должности: предоставить соискателям описание вакансии, провести анкетирование и отфильтровать список кандидатов по заданным критериям. Система позволяет создать интерактивную базу знаний для сотрудников, автоматизировать ИТ-поддержку, подключить планировщик командировок и обеспечить многие другие процессы.

eXpress поддерживает интеграцию с публичными и облачными сервисами, внутренними информационными системами компании и автоматически синхронизируется с хранилищем Active Directory. Это позволяет ставить задачи, формировать и согласовать отчеты, запускать опросы среди сотрудников через единую платформу мессенджера.

«Подключение и интеграция корпоративных мессенджеров – актуальная задача для бизнеса, который заботится о быстром и удобном взаимодействии внутри компании и при этом беспокоится о защищенности данных. Российский сервис eXpress, уже пользующийся популярностью на рынке, способен составить решениям западных разработчиков достойную конкуренцию за счет сочетания максимальной безопасности и большого спектра сервисов для пользователей, способных максимально ускорить и автоматизировать процессы внутри компании», – сказал Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус консалтинг».