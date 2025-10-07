«Корус Консалтинг» модернизировал логистическую систему «О’кей» для работы в период пиковых нагрузок

ГК «Корус Консалтинг» реализовала проект по модернизации логистических процессов распределительных центров сети гипермаркетов «О’кей». Обновленные процессы позволяют обрабатывать разные типы поставок без промежуточного хранения, с точной маршрутизацией и без снижения производительности. Проект обеспечил устойчивость логистических операций и своевременные поставки во все магазины сети даже в периоды пикового спроса. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«О’кей» — одна из розничных сетей в России. Компания управляет 76 гипермаркетами по всей стране. Ассортимент сети включает около 30 тыс. товарных позиций, в том числе — более 2 тыс. под собственными торговыми марками (продукты питания, товары повседневного спроса и непродовольственная продукция). Логистическая инфраструктура «О’кей» включает пять распределительных центров и обеспечивает регулярные поставки в магазины с учетом региональных и сезонных особенностей.

Ранее кросс-докинг в распределительных центрах был рассчитан на обработку палетных грузов. Такой подход соответствовал структуре поставок и обеспечивал необходимую эффективность, однако с ростом ассортимента и увеличением доли мелкоштучной продукции появилась потребность в адаптации к разным форматам грузов и более вариативным схемам распределения.

Для адаптации логистических процессов к изменившемуся формату поставок «О’кей» привлек команду ГК «Корус Консалтинг».

Совместно с командой «Корус Консалтинг» был разработан и реализован проект по модернизации кросс-докинга на всех распределительных центрах сети. При этом критически важно было без остановки или замедления текущих операций внедрить достаточно масштабные изменения, затрагивавшие складскую логистику, внутренние ИТ-процессы и взаимодействие с поставщиками. По итогам проекта заказы стало возможно обрабатывать не только палетами, но и коробками, что позволило существенно ускорить приемку, сортировку и отгрузку мелкоштучных товаров, снизить нагрузку на сотрудников, повысить точность исполнения заказов и сделать логистические процессы более гибкими и менее затратными, особенно в периоды пиковых нагрузок.

Теперь при регистрации поставки сотрудник выбирает тип прихода — палеты или коробки. Система автоматически формирует задания на отбор по соответствующему процессу: кросс-докингу или другому логистическому потоку. После сканирования складских этикеток вся поставка регистрируется, что позволяет отказаться от необходимости принимать каждый контейнер по отдельности. Также реализована возможность фиксировать результаты приема одной поставки целиком, без обработки каждого контейнера по отдельности, благодаря чему работа с большими объемами данных стала проще, а интеграция с внешними системами (например, ГИС «Меркурий») — эффективнее: данные передаются автоматически, что снижает риск ошибок и ускоряет обмен информацией. Внедрение этих изменений прошло без остановки операций, поскольку все нововведения были реализованы в рамках плановых релизов. Это стало возможным благодаря глубокой проработке сценариев использования, точной настройке, учитывающей текущие процессы, и плотному взаимодействию проектной команды с сотрудниками «О’кей».

По итогам проекта поставки стали поступать в магазины быстрее, что особенно важно в периоды высокого спроса. За счет оптимизации работы склада и сокращения ручных операций удалось снизить издержки. Повышение точности и скорости исполнения складских заказов напрямую отразилось на доступности товаров для покупателей. Это позволило увеличить количество заказов на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. А время на печать листов приема сократилось в 20 раз. Кроме того, снижение затрат на обработку данных о товарах составило в среднем 15-20% после перехода на схему кросс-докинга, а также обеспечило дополнительную экономию на операционных затратах.

При этом трудозатраты, связанные с мониторингом потребностей магазинов, направлением потребностей поставщиков, созданием заказов и распределений с РЦ остались на том же уровне.

«Сеть гипермаркетов «О’кей» делает ставку на передовые складские технологии для управления своим обширным ассортиментом, который превышает 45 000 товарных позиций и постоянно обновляется. Широта ассортимента — это не только наш главный принцип, но и большой вызов для логистики. Технологии кросс-докинга и PBL не просто оптимизация, это необходимость, которая позволяет нам поддерживать высочайший уровень сервиса, сохраняя стабильные цены», — сказал Игорь Шацкий, директор по логистике и управлению цепями поставок «О’кей».

«Для нас технологическая трансформация логистики — это не просто поддержка процессов, а создание новых конкурентных преимуществ. Мы отошли от модели, где ИТ является «сервисной функцией», и перешли к тесной интеграции в рамках сквозных продуктовых команд. В таких командах логисты совместно с ИТ-командой проектируют и внедряют решения, которые напрямую влияют на ключевые метрики: от снижения операционных издержек и оптимизации маршрутов до повышения прозрачности цепочек поставок», — сказал Николай Жаворонков, директор по информационным технологиям сети гипермаркетов «О’кей».

«В этом проекте важно было не просто внедрить новое решение, а точно встроить его в действующие операционные процессы, без сбоев и остановок. Как ИТ-партнер, который много лет сопровождает логистические и бизнес-системы «О’кей», мы понимаем внутренние процессы компании. Это позволяет нам быстро находить практичные решения и безопасно внедрять их даже в чувствительные зоны, такие как кросс-докинг», — отметил Филипп Милованов, руководитель проекта «О’кей» в ГК «Корус Консалтинг».