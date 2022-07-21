Москва четвертый год подряд становится лидером российского рейтинга цифровизации городского хозяйства «IQ городов»

Москва в четвертый раз стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов». По итогам 2021 г. столица набрала 117 баллов из 120 возможных, улучшив свои показатели почти на 15 баллов. Результаты рейтинга представили на всероссийском форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город. Новые вызовы». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Москва не первый год занимает лидирующие позиции в рейтингах городов. Это, в том числе, результат масштабной работы по модернизации и постоянному развитию городского хозяйства. В соответствии с современными трендами проводится цифровизация этой ключевой для российской столицы отрасли. Ежегодно внедряются новые «умные» решения и автоматизируются производственные процессы. Сегодня в Москве эффективно функционируют интеллектуальные системы управления наружным освещением, учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, онлайн-мониторинг качества питьевой воды. В этом году начал работу Центр управления Комплекса городского хозяйства: в его единую автоматизированную систему поступает информация о состоянии коммунально-инженерной инфраструктуры примерно по 1000 параметров. Это позволяет нашим специалистам в режиме реального времени управлять системами жизнеобеспечения, поддерживать их качественную, слаженную и стабильную работу», - отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

При расчете индекса каждый город оценивается по 44 показателям, которые разделены на 10 направлений: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

«В 2021 г. Москва совершила настоящий прорыв и по половине направлений набрала максимальный балл. Этого удалось добиться благодаря системному внедрению технологий во всех отраслях городского хозяйства и развитию цифровой экосистемы столицы. Например, один из важных показателей, который оценивался при расчете индекса – количество просмотров городского портала. За год число посещений mos.ru выросло с 800 до 946 млн, что подтверждает его востребованность и удобство», - сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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Помимо Москвы, в тройку лидеров среди городов-миллионников также вошли Санкт-Петербург (98,13 балла) и Нижний Новгород (88,26 балла).

Индекс «IQ городов» разработан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в 2019 г. совместно с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова в рамках ведомственного проекта «Умный город».