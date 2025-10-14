Разделы

МТС прокачала LTE на территории завода мостостроения и металлоконструкций в Улан-Удэ

МТС усилила сеть LTE на территории завода по производству мостовых и промышленных строительных металлических конструкций «Улан-Удэстальмост» в 1,5 раза. Решение позволит предприятию ускорить и оптимизировать бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили телеком-оборудование на территории завода, расположенного в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Производство, на котором работает почти 750 человек, изготавливает и реализует свою продукцию на территории площадью более 30 гектаров. Усиленная сеть МТС покрывает главный производственный корпус, складские помещения с железнодорожными подъездными путями, административное здание.

LTE-мощности МТС позволят сотрудникам предприятия оперативнее решать рабочие вопросы, загружать и передавать тяжелые файлы, общаться с помощью сервисов онлайн-коммуникаций. Кроме этого мобильный сигнал стал быстрее и в жилых квартал, расположенных вблизи завода.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

«Завод "Улан-Удэстальмост“ является единственным на Дальнем Востоке крупным специализированным предприятием по производству мостовых и промышленных строительных металлоконструкций, которое растет и развивается. Качественное LTE-соединение способствует внедрению цифровых сервисов на предприятиях и позволяет использовать дополнительные решения, такие как онлайн-мониторинг производственных процессов, в том числе с применением российских облачных решений для хранения и передачи информации, платформу онлайн-коммуникаций "МТС Линк" и другие. Важно, что для внедрения технологии интернета вещей приоритетной является связь LTE из-за большей устойчивости и дальности сигнала», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

«Усиление сигнала LTE на территории завода – еще один шаг в развитии и цифровизации нашего производства и повышении эффективности работы. Теперь наши сотрудники смогут более оперативно обмениваться информацией, решать рабочие вопросы в режиме реального времени, использовать современные технологии, в частности для контроля качества и логистики, проводить онлайн-встречи и совещания. Все это позволит благоприятно отразиться на производительности, качестве и скорости выполнения заказов. Уверен, что скоростной мобильный интернет от МТС станет еще одним триггером для модернизации и оптимизации наших бизнес-процессов и внедрения новых инновационных решений», – сказал генеральный директор «Улан-Удэстальмост» Максим Шелковников.

