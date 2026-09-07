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Индексная книга (каталог) CNews*
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Серажим Екатерина

СОБЫТИЯ


07.09.2026 «Яндекс» назначил новых технических директоров «Алисы AI», «Поиска» и «Умных устройств» 1
28.11.2022 «Яндекс» перешел на поиск нового поколения. Он будет искать не только по сайтам, но и по сущностям 1
25.11.2020 Поиск «Яндекса» перешел на нейротехнологию, над которой работал 10 лет 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Серажим Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9302 3
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 184 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 333 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 807 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4984 2
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13724 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18241 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6632 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 129 2
Yandex YATI - Yet Another Transformer With Improvements 7 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 336 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 368 1
Яндекс.Картинки - Yandex Images 16 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11728 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 179 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11412 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6821 1
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Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
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