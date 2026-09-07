Индексная книга (каталог) CNews*
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Серажим Екатерина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Серажим Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9302 3
|Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 807 1
|Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
|Кудрин Алексей 125 1
|Худавердян Тигран 94 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Бубнова Елена 2 1
|Готманов Александр 1 1
|Волож Аркадий 270 1
|Испания - Королевство 3842 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167319 1
|Германия - Федеративная Республика 13259 1
|Италия - Итальянская Республика 4515 1
|Франция - Французская Республика 8189 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Bloomberg 1638 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.