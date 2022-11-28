«Яндекс» перешел на поиск нового поколения. Он будет искать не только по сайтам, но и по сущностям
Компания «Яндекс» переосмыслила свой поисковик. Теперь российские пользователи могут не ограничиваться информацией только на русском языке — заработал синхронный перевод видео и трансляций, также появились детский аккаунт, поиск для профессионалов, а результаты поиска по «большим темам» сохраняются в отдельный блок.
«Яндекс» сделал редизайн
«Яндекс» запустил новую версию поиска Y2, сообщили CNews представители компании. Теперь система может искать информацию по видео с закадровым переводом, объектам, фильтрует контент для детских аккаунтов и позволяет разбираться с большими темами.
Визуально изменились главная страница «Яндекса» и мобильное приложение. Теперь они сфокусированы только на поиске. С главной страницы убрали все сервисы кроме поисковой строки, информации о погоде, курсе валют и пробках. Остальные продукты компании: «Яндекс Картинки», «Авто.ру», «Яндекс Музыку» и т.д. разработчики вынесли в отдельную вкладку в нижнем левом углу сайта.
«“Яндекс” по прежнему будет искать по сайтам, но теперь движется и в сторону поиска по сущностям. — рассказали эксперты «Яндекса» в презентации. — Потому что чаще всего нужны не сайты, а что-то конкретное: товар, услуга, песня, или даже человек».
Поиск для профи
Поиск Y2 лучше отвечает на вопросы разработчиков и специалистов по машинному обучению. Для этого в поиск внедрили нейросеть-трансформер CS YATI, которую обучили на запросах по программированию и оценках разработчиков. Новая нейросеть учитывает в полтора раза больше параметров, чем запущенная два года назад YATI.
«На срезе программистских запросов мы увидели, что стандартные способы обучения алгоритмов не очень хорошо подходят для профессиональных запросов, — рассказала Екатерина Серажим, руководитель отдела качества «Яндекс Поиска». — Хотя наш поиск показывал условно корректные ответы по программированию, но это не те ответы, которые порекомендовал бы профессиональный программист. Проблема оказалась в том, что результаты поиска оценивают специалисты, которые не понимают в программировании. Мы сначала наняли специалистов программистов для этой задачи, а потом обучили нейросеть на основе их оценок. Сейчас помимо прочих алгоритмов при поиске срабатывает нейронная сеть, которая классифицирует, что запрос относится к программированию и тогда включается “большая” нейронная сеть».
Со временем также будут развивать выдачу для медиков, финансистов и других профессионалов.
Детский аккаунт
Появился в «Яндексе» и детский аккаунт, его можно привязать к аккаунту родителей. Он будет работать не только в поиске, но и на других сервисах платформы.
«В детском аккаунте фильтруется контент в поисковой системе по самым сложным вопросам: насилие, наркотики и секс, — рассказала Елена Бубнова, руководитель «Яндекс Поиска». — Нейросеть определяет контент который мы собираемся показать и ограждает детей от опасной, шокирующей или неподходящей по возрасту информации. входят треки без мата в приложении “Яндекс.Музыка”, специальная детская подборка в “Кинопоиске”».
Большие темы в одном блоке
По словам представителей «Яндекса», Y2 научился видеть за отдельными запросами долгосрочный интерес к той или иной теме и структурировать собранную человеком информацию.
«Теперь стало проще вернуться к вопросам, к которым пользователь уже проявлял интерес. — рассказала Елена Бубнова. — Алгоритм также посоветует в какие нюансы нужно еще погрузиться. Он соберет запросы, которые пользователь еще не задавал, но скорее всего задаст. К подборке можно будет вернуться в один клик».
Сейчас поиск выделяет такие большие темы, как образование, карьера, финансы, семья, квартира, ремонт и так далее. Для этого «Яндекс» применяет сложный классификатор на основе генеративной нейронной сети YaLM.
Меняется и онлайн-шопинг. Теперь не надо заходить на все сайты подряд, обновленный поиск, по словам Елены Бубновой, соберет самое важное о товаре в одну карточку и покажет в выдаче. Сейчас это работает в категории электроники и бытовой техники.
Видео с автопереводом
В новой версии поисковика от «Яндекс» появились фильтры для поиска видео с автоматическим голосовым переводом на русский язык, сообщают представители компании.
Нейросеть может найти подходящее видео на иностранном языке и «на ходу» перевести его. Сейчас россиянам доступны видео с автопереводом с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков.
Напомним, что «Яндекс» презентовал технологию автоперевода видео еще в июле 2022 г. Российский ИТ-гигант продемонстрировал возможности прототипа на подборке из дюжины Youtube-роликов, в том числе и на прямых трансляциях.
«Русскоязычного контента во всей сети меньше 10%. Теперь можно смотреть видео и даже не задумываться на каком языке оно сделано — отметили эксперты «Яндекса». — Машинным переводом в мире занимается не там много компаний, это довольно сложный процесс. Трудно определить, что такое идеальный машинный перевод, но мы опробовали. Как и человек, нейросеть обучается на примерах. Ей нужно показать много примеров параллельных предложений — это одни и те же предложения, но на разных языках. Показываем 10 млн, 100 млн примеров и нейросеть все запоминает. На видео мы не смотрим, мы работает только с аудиодорожкой. Технология распознает речь, определяет какие спикеры говорят каждую реплику. Дальше каждую фразу надо перевести, синтезировать речь, озвучить ее подходящим голосом (у нас в общей сложности 12 разных мужских и женских голосов). После этого, к дорожке с переведенной речью добавляется исходный саундтрек — и готово. С трансляциями и прямыми эфирами работа сложнее. Здесь нет возможности досмотреть видео до конца, значит меньше контекста и шансов правильно все перевести, но нейросеть справляется».
Как отметили пользователи, этот сервис действительно удобен, однако перевода русского на другие языки пока нет.
Что еще происходит с «Яндексом»
В конце ноября 2022 г. стало известно, что совет директоров Yandex (владелец российского «Яндекса») готовится к разделению компании. У Yandex останутся международные части ряда направлений компании, включая разработку беспилотных автомобилей, облачные технологии, образовательные сервисы и платформа по разметке данных. В то же время российская часть этих направлений останется у российского «Яндекса».
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что основатель и главный акционер Yandex Аркадий Волож ведёт переговоры с заместителем главы Администрации Президента России Сергеем Кириенко и главой Счётной палаты Алексеем Кудриным.