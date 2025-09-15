Разделы

Более полумиллиона запросов в «Поиске Яндекса» про новый IPhone

9 сентября Apple представила новое поколение iPhone. В день презентации пользователи задали 320 тыс. запросов про iPhone 17, а уже на следующий день их число составило 500 тыс. Общая доля поискового интереса со словами «iPhone» и «айфон» выросла на 30% после события. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Кроме того, аналитики «Яндекса» изучили, как менялся общий поисковый интерес к iPhone в день презентации в последние годы. Минимальный рост запросов с упоминанием смартфонов был зафиксирован в 2022 г. (анонс iPhone 14) — 1,6 раза по сравнению с тем же днем за неделю до события, а рекордный показатель — в 2020 г. (iPhone 12) — 2,3 раза. В среднем, с 2020 г. интерес к iPhone в день презентации увеличивается в 1,8 раза

Когда люди ищут в «Поиске» информацию про iPhone 17, они также узнают про цвета и объемы памяти для нового поколения. Наиболее популярные запросы связаны с оранжевым и черным цветом, а по объему памяти интересны модели 256 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Однако растет не только пользовательский интерес к новинке, но и предложения товаров. «Поиск Яндекса» предлагает более 2 млрд товарных предложений со всего Рунета, поэтому на 10 сентября 2025 г. было уже около 4,5 тыс. торговых предложений на новые модели iPhone – от предзаказов в маркетплейсах и крупных ритейлерах до локальных площадок.

