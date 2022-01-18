«Ростелеком-ЦОД» открывает новый зал для клиентов в дата-центре М9

Компания «Ростелеком-ЦОД» запускает в эксплуатацию новый зал для размещения клиентского оборудования в дата-центре М9 в Москве на улице Бутлерова, 7.

Дата-центр М9 — это одна из крупнейших телеком-нейтральных площадок в Москве для размещения оборудования коммерческих компаний, телеком-операторов и государственных структур. Новое помещение площадью 466 кв. м. вместит 151 клиентских стойку. По плану общая потребляемая мощность серверного оборудования составит 840 кВт при размещении стандартных стоек по 5,5 кВт. Кроме того, в проекте заложена возможность установки высоконагруженных стоек до 12 кВт по индивидуальным запросам заказчиков. Новый зал по уровню надежности соответствует стандарту Tier III.

На сегодняшний день в дата-центре уже введено в эксплуатацию 2 459 стоек в машинных залах площадью 10 017 кв. м. ЦОД входит в геораспределенную сеть «Ростелеком-ЦОД» общей емкостью 12,7 тыс. стоек, которая охватывает Москву, Санкт-Петербург, Удомлю, Екатеринбург и Новосибирск.