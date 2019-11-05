Tier Standard: уровни надежности ЦОД и их различия

Все дата-центры классифицируются по уровням надежности Tier. Уровень может быть подтвержден независимой экспертизой или просто заявлен владельцем объекта. В любом случае он есть, и качество облачных услуг зависит в том числе и от него. В данной статье мы рассмотрим, чем отличаются уровни надежности, на что они влияют, а на что не влияют, и кому подходит каждый из них.

Международный стандарт Tier

Стандарт Tier имеет много нюансов и характеристик. Чтобы разобраться более детально, что обозначает данный стандарт, рассмотрим по отдельности следующие понятия:

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Что такое Tier

Обозначение Tier не является аббревиатурой. Tier Standard — это система сертификации ЦОДов, которую разработал один из наиболее известных и пользующихся доверием международных сертификационных институтов Uptime Institute. Дата-центры имеют множество стандартов и классификаций, но именно категории Tier отображают уровень надежности и безопасности.

Какие категории Tier существуют

Существует 4 уровня надежности ЦОД:

Tier I: Basic Capacity (Базовый потенциал, инфраструктура без резервирования)

Tier II: Redundant Capacity Components (Дублирование критически важных компонентов, инфраструктура с резервированием)

Tier III: Concurrently Maintainable (Инфраструктура с возможностью параллельного ремонта/обслуживания без остановки работы)

Tier IV: Fault Tolerant (Отказоустойчивая инфраструктура)

Каждая следующая категория включает в себя характеристики предыдущей.

Как понять, к какой категории относится дата-центр

Единственная компания, имеющая лицензию на проведение оценки и сертификации ЦОДов на соответствие системе классификации Tier — это Uptime Institute Professional Services. В настоящее время практически все дата-центы обозначают, к какой категории относится их инфраструктура, но это не всегда подтверждается сертификатами. В связи с этим можно условно разделить уровни на заявленные и подтвержденные.

Если дата-центр не имеет сертификатов Uptime Institute — это ЦОД с заявленным уровнем Tier, если сертификаты имеются — это подтвержденный уровень. Подтвержденная сертификация гарантирует соответствие площадки всем требованиям данного уровня, а следовательно и доступность оказываемых услуг.

Наиболее востребованные категории

Большинство дата-центров, которые оказывают коммерческие услуги, относятся к категориям Tier II или Tier III. Это объясняется тем, что прибегая к услугам стороннего провайдера, каждый клиент хочет получить некую надежность инфраструктуры, высокую производительность и соответствующий качеству бюджет.

Категория Tier I не имеет резервирования, а потому малонадежна, а уровень Tier IV слишком дорого обходится, избыточен и, как правило, актуален для редких корпоративных ЦОД. Дата-центры категории Tier II и Tier III по своим характеристикам и доступности являются самыми популярными на рынке ИТ-услуг.

Фото: ru.depositphotos.com Большинство дата-центров, которые оказывают коммерческие услуги, относятся к категориям Tier II или Tier III

Основные параметры категорий

Оценка принадлежности к определенной категории включает в себя большое количество критериев и параметров. Мы рассмотрим ключевые, которые являются основными факторами производительности.

Резервирование активного оборудования. Данный параметр подразумевает под собой наличие дублирующих активных компонентов — ИПБ, ДГУ, системы кондиционирования, сетевое оборудование и т.д.

Распределенные потоки. Под распределением потоков подразумевается дублирование трубопровода охлаждения, каналов связи в здании, электрооборудования.

Возможность обслуживания ЦОД без остановки. Данный параметр указывает на возможность проведения ремонтных и профилактических работ без остановки функционирования ЦОДа.

Годовой простой. Несмотря на то, что Uptime Institute удалил информацию об «ожидаемом в год простое» из Tier Standard в 2009 г., данные по этому показателю прочно закрепились в традиционном списке характеристик работы дата-центров, поэтому цифры также будут приведены для сравнительной информации.

Надежность инфраструктуры, %. Общий показатель отказоустойчивости дата-центра на основе совокупности всех факторов надежности инфраструктуры

Tier II

Чтобы сформировать полное представление о данной категории и определиться, в каких случаях надежности данного уровня будет достаточно, рассмотрим следующие вопросы:

Основные параметры

Целевая аудитория

Основные параметры категории Tier II

Резервирование активного оборудования — N+1

Распределенные потоки — N

Количество энерговводов: 1

Возможность обслуживания ЦОД без остановки — нет

Годовой простой, час — 28,8

Надежность инфраструктуры (%) — 99,671

Значение приведенных параметров позволяет нам сделать следующие выводы: ЦОД данной категории имеет минимальную резервацию, но по-прежнему не гарантирует безотказности систем. Временные простои возможны как из-за плановых работ, так и по причине аварийной остановки работы ЦОДа. Работа дата-центра категории Tier II подразумевает плановые отключения ЦОДа, так как согласно требованиям категории для проведения профилактических работ ЦОД обязательно полностью останавливается.

Целевая аудитория Tier II

Чаще всего дата-центры данной категории максимально подходят для клиентов, у которых одновременно пересекаются два фактора:

нет потребности в высокой отказоустойчивости и несколько минут простоя не принесут значительных потерь;

есть необходимость в сокращении издержек на ИТ. Стоимость услуг дата-центра данной категории, как правило, ниже, чем площадок категории Tier III.

Итак, целевая аудитория Tier II — мелкие и средние интернет-магазины, порталы, большинство компаний из сектора СМБ.

Tier III

Для Tier III рассмотрим те же аспекты:

Основные параметры

Целевая аудитория

Основные параметры категории Tier III

Резервирование активного оборудования — N+1

Распределенные потоки — 2N

Количество энерговводов: 2

Возможность обслуживания ЦОД без остановки — да

Годовой простой, час — 1,6

Надежность инфраструктуры (%) — 99,982

За счет дублирования коммуникаций (кабельный линий и трубопроводов), а также за счет наличия двух независимых энерговводов годовой простой ЦОД уровня Tier III существенно меньше, чем в случае Tier II.

Помимо этого, площадка данной категории не прекращает свою работу при выполнении профилактических работ, что также влияет на возможное время простоя. Фактором дополнительной безопасности является то, что центр обязательно находится в отдельном здании, а его территория должна быть огорожена.

Целевая аудитория Tier III

Клиенты дата-центров категории Tier III выдвигают жесткие требования к безотказной работе, так как цена сбоев и отказов систем для них довольно высока. Поэтому основные клиенты для категории Tier III — это компании, которым важно круглосуточное функционирование их систем, где качество предоставления сервиса является конкурентным преимуществом. Среди них — МФО, банки, крупные компании, порталы с посещаемостью не менее 100 тыс. человек в сутки.

Подводя итоги

Подводя итоги, стоит отметить, что сертификация ЦОДов по уровням Tier не нацелена на определение лучшего или худшего типа дата-центра. Она лишь помогает понять, для чего предназначена инфраструктура дата-центра, под какие задачи она больше подходит и каких показателей работоспособности можно ожидать.

Различным компаниям необходима разная инфраструктура, поэтому клиенту следует выбирать ту категорию дата-центра, которая наиболее соответствует потребностям его бизнеса.