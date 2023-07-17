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OCS начинает сотрудничество с компанией EnSmart Power

OCS Distribution расширяет портфель решений в сфере энергосбережения и защиты энергопитания и предлагает партнерам продукцию EnSmart Power, разработчика и производителя источников бесперебойного питания, систем защиты электропитания и энергетических систем с более чем 40-летним опытом работы.

В настоящее время компания имеет несколько научно-исследовательских центров. Это позволяет EnSmart Power использовать при производстве продукции собственные инновационные и наиболее эффективные разработки, такие, как технология трехуровневого выпрямителя IGBT и интеллектуальные методы управления в системах бесперебойного питания (ИБП) мощностью от 10 кВА до 1000 кВА. Компания сотрудничает с клиентами в более чем 50 странах по всему миру.

Партнерам OCS будут доступны такие решения EnSmart Power как: ИБП переменного и постоянного тока; зарядные устройства для аккумуляторов; выпрямители; преобразователи частоты; сервоприводы и регуляторы статического напряжения; инверторы; силовые преобразователи; интегрированные фотоэлектрические системы и системы накопления энергии; дизель-генераторные установки (ДГУ).

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Сотрудничество с EnSmart Power позволит OCS закрывать текущие потребности рынка и обеспечивать ИТ-канал оборудованием для построения безопасных систем электропитания.

Продуктовые эксперты и пресейл-инженеры дистрибьютора готовы помочь партнёрам и их заказчикам в подборе решений вендора, а также в проведении консультаций по его настройке и установке. Также партнерам OCS доступна техническая экспертиза и финансово-логистические ресурсы для реализации комплексных проектов с участием продукции EnSmart Power.

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