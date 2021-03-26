Чек-лист миграции в ЦОД: лучшие практики «ТрастИнфо» и «АйТеко»

«АйТеко» и коммерческий ЦОД «ТрастИнфо» приглашают вас на совместный вебинар, посвященный лучшим практикам миграции ИТ-инфраструктуры. Для всех участников вебинара — подарок. Бесплатный месяц аренды в дата-центре «ТрастИнфо» при подписании договора о размещении оборудования.

Давно назрела необходимость перевезти инфраструктуру в ЦОД, но откладываете из-за того, что это сложно, долго и с неизвестным концом? Приходите на наш вебинар «АйТеко» и «ТрастИнфо», и мы расскажем о наших лучших практиках миграции в дата-центр.

На вебинаре вы узнаете:

как перевезти оборудование в ЦОД и не разрушить свою инфраструктуру;

какой формат миграции больше подойдет именно вашей компании;

кто подготовит проект и оптимизирует процессы миграции;

кто и как будет осуществлять физический переезд;

что делать, если нужно дополнительное оборудование.

Чтобы зарегистрироваться на вебинар, оставьте заявку на сайте мероприятия.

Для всех участников вебинара — подарок. Бесплатный месяц аренды в дата-центре «ТрастИнфо» при подписании договора о размещении оборудования.

Дмитрий Варенов — автор около 20 научных публикаций, 10 публикаций в профильных технических изданиях. Имеет опыт руководства магистерскими проектами по направлению Software Engineering в рамках сотрудничества «АйТеко» и Университета «Иннополис».