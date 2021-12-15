Российский сервис по организации грузоперевозок Fura за год заработал в США $20 млн

Технологичный сервис по организации автомобильных грузоперевозок Fura заработал $20 млн за 12 месяцев работы в США. В клиентском портфеле компании такие крупные корпорации как Anheuser-Busch InBev, Kent International и другие.

Компания Fura вышла на американский рынок в начале 2021 г. За этот период она совершила свыше 14 тыс. перевозок и приобрела более 50 клиентов, большая часть которых из FMCG и National Retail сегментов. Сервис оказался конкурентоспособным на рынке США благодаря более эффективной структуре операционных затрат по сравнению с локальными игроками: Fura имеет доступ к рынкам труда, которые дешевле американских, платформа позволяет диспетчерам работать удаленно. Благодаря этому ей удается сокращать расходы на зарплатный фонд диспетчеров в несколько раз по сравнению с локальными игроками. Кроме того, у сервиса собственная разработка, которая осуществляет поиск и подбор перевозчиков в автоматизированном режиме.

«Американский рынок структурно похож на российский, потому что ключевой пул грузоотправителей в обеих странах — это крупные американские компании, например, The Coca-Cola Company, KraftHeinz, PepsiCo и другие. Используя устоявшиеся партнерские отношения с этими клиентами в России, мы планируем и дальше агрессивно расти в США и конкурировать с Uber Freight, Convoy и другими ведущими игроками за счёт более эффективных операционных затрат», — отметил Филипп Газманов, сооснователь сервиса по организации перевозок Fura.

Рынок автомобильных грузоперевозок в Америке самый крупный в мире. Сегодня его объем составляет $860 млрд. Для сравнения это 53% от всего ВВП России. Маржинальность на этом рынке, по данным Armstrong&Associates, составляет в среднем 17,1%, и за последние 20 лет она не опускалась ниже 15%. Грузоперевозчики в США имеют лицензии на работу, что повышает доверие к ним и значительно упрощает их сотрудничество с контрагентами. Кроме того, отсутствие бумажного документооборота сокращает время заключения сделок и позволяет компаниям быстрее масштабироваться.

Fura также активно развивается и в России – сервис растет на 15% ежемесячно. Так, в ноябре 2021 г. его выручка на российском рынке составила более 200 млн руб.