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«Биржа ATI.SU» расширила возможности работы с избранными грузами

На «Бирже грузоперевозок ATI.SU» появился новый раздел «Отслеживаемые грузы» — он упрощает работу перевозчиков и экспедиторских компаний на платформе. Разработаны фильтры, благодаря которым пользователь получает быстрый доступ к избранным грузам, своим встречным предложениям и торгам, в которых участвует.

На «Бирже ATI.SU» есть несколько сценариев работы с грузами. Первый предусматривает прямую связь между сторонами: перевозчик или экспедитор может связаться с грузоотправителем по контактам, указанным в его карточке. Это можно сделать сразу, или сохранить груз в «Избранном», чтобы вернуться к нему позднее.

Второй сценарий подразумевает более активное участие перевозчика в процессе формирования конечных условий перевозки. Он может сделать встречное предложение — выдвинуть другие условия или свою цену за услугу.

Третий сценарий — участие в торгах. В этом случае груз публикуется для открытых торгов, а перевозчики предлагают свои цены. Грузовладелец выбирает исполнителя, подходящего под его требования и с лучшей ставкой.

Ранее перевозчики и экспедиторы могли возвращаться только к грузам, добавленным в «Избранное» вручную. В этом разделе были собраны все грузы единым списком — без уточнения, в каком формате с ними взаимодействует пользователь. Это затрудняло быстрый доступ к грузам с отправленным встречным предложением и грузам, по которым ведутся торги.

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Благодаря новому разделу «Отслеживаемые грузы» можно мгновенно перейти к любым заинтересовавшим грузам. Раздел содержит три вкладки: избранные грузы, которые были отмечены как интересные; грузы с отправленными встречными предложениями; торги —грузы, по которым перевозчик принимает участие в торгах. Это позволяет пользователям в одном месте просматривать все грузы, на которые они реагировали, и оперативно корректировать свои предложения.

В ближайшее время на вкладках раздела «Отслеживаемые грузы» будет добавлена возможность отображать грузы, которые отслеживают все контакты компании, или только один контакт, под которым в данный момент работает пользователь.

«Поиск грузов и формирование условий сотрудничества — основная функция биржи по грузоперевозкам. Поэтому внедрение фильтров, которые обеспечивают эффективную работу с грузами, — это один из важных приоритетов нашей команды разработки, — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU. — Мы развиваем сервисы ATI.SU таким образом, чтобы у наших пользователей не было необходимости переключаться на другие инструменты, вроде Excel, и тем более использовать блокноты, чтобы фиксировать какие-то детали — вся информация для организации перевозок в удобном формате будет содержаться на нашей платформе».

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