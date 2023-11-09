«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Поиск активных перевозчиков»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила обновления сервиса «Поиск активных перевозчиков». В сервис добавлена функция «Топ-3», показывающая исполнителей, максимально заинтересованных в оперативной поездке по тому или иному маршруту, обновлен интерфейс, внедрены новые способы оплаты.

«Поиск активных перевозчиков», входящий в экосистему сервисов ATI.SU, помогает грузовладельцам быстро находить исполнителей, которые наиболее часто искали грузы и размещали транспорт на заданных маршрутах за выбранный период. Сервис полезен, например, в ситуациях, когда нужно срочно отправить груз по новому или сложному направлению, а также по направлению, на котором в данный момент нет свободных исполнителей. Кроме того, сервис помогает провести предварительную оценку, чтобы выбрать наиболее релевантные фирмы и обезопасить перевозку.

В веб-версии сервиса собран список исполнителей, который разделен на два блока: «Топ перевозчиков» – это исполнители, которые на данный момент могут быть максимально заинтересованы в перевозке груза; «Стандартный список» – в нем отображаются компании, регулярно работающих по заданному направлению.

Все компании из стандартного списка отфильтрованы таким образом, чтобы на первых позициях находились перевозчики с большей потребностью в заказах и максимальной провозной возможностью. Эту задачу решает автоматическая система ранжирования. Она работает с живыми и историческими данными сайта. Функция «Топ-3» – позволяет показывать перевозчиков, которые проявляют максимальную активность на сайте именно в данный момент, а значит заинтересованных в оперативном исполнении заказа.

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Также осенью 2023 г. был доработан интерфейс «Поиска активных перевозчиков» с учетом пользовательского опыта и введены новые способы оплаты. Эти изменения сделали сервис более доступным для пользователей «Биржи грузоперевозок ATI.SU», а также открыли возможность быстрого освоения основных инструментов и настроек пользователям с минимальными навыками работы.

«”Поиск активных перевозчиков” – это удобный инструмент, позволяющий грузовладельцам быстро получить базу релевантных исполнителей по СНГ. У нас есть кейсы реальных пользователей, которые за месяц регулярной работы с сервисом находили себе более полутора тысяч новых фирм-исполнителей даже по сложным направлениям перевозок. Причем таких результатов добивался один логист», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».