ITSM 365 интегрирована с платформой мониторинга и интернета вещей Wialon

Облачная платформа технической поддержки ITSM 365 интегрирована с Wialon — системой GPS/ГЛОНАСС-мониторинга и интернета вещей (IoT) для отслеживания мобильных и стационарных объектов. Это позволило оптимизировать процессы, связанные с обработкой и выполнением заявок, которые поступают от клиентов Wialon.

Интеграция решила проблему, связанную необходимостью работы операторов технической поддержки сразу в двух отдельных платформах: обрабатывать заявки в ITSM 365 и получать данные о клиенте и подключенных объектах в Wialon. Благодаря синхронизации данных с помощью API, вся иерархия учетных записей и объектов из мониторинговой платформы доступна в сервис деск. Записи о работах по каждому объекту хранятся в одном месте.

Клиенты, которые используют ITSM 365 для обработки заявок на обслуживание телематического оборудования, также смогут управлять тарифами в сервис деске. В системе можно указать стоимость обслуживания каждого объекта, порядок и факт оплаты, рассчитать сумму платежа, проинформировать клиента о необходимости оплаты и блокировке. Блокировка учетных записей происходит в ITSM 365, а информация об изменении статуса синхронизируется с платформой Wialon.

Кроме того, интеграция обеспечила сохранение и восстановление конфигураций объектов из Wialon в ITSM 365, в том числе после удаления объекта из системы мониторинга. Такая функция позволяет приостановить услугу на время отсутствия сезонной работы или в период карантинных ограничений.

Мобильное приложение ITSM 365 обеспечило выездных специалистов компаний-провайдеров телематических услуг возможностью пользоваться системой за пределами офиса и отправлять отчеты о проделанной работе.

«В результате внедрения ITSM 365 мы обеспечили фиксацию всех заявок и задач. Больше нет потерянных и необработанных обращений. Выездные сотрудники отчитываются по работам в мобильным приложении. Теперь клиент видит все, что происходит с его заявками, нашу реакцию на его запросы. Для нас это важно, так как этим показываем свое отношение к нему. Итог — экономия ресурсов и довольные клиенты», — отметил Виктор Рамбаусик, руководитель проектов, «Агроштурман».