У России новый мощный союзник в борьбе с санкциями Запада

Дополнительная помощь из Азии

Гонконг за последние месяцы стал очень крупным центром поставок в Россию технологий, на экспорт которых наложен запрет со стороны стран Запада, пишет The Register. Напомним, что Россия находится под исторически большим и одновременно рекордным количеством санкций с конца февраля 2022 г. В этом плане она сумела обойти предыдущего рекордсмена – Иран, которому Гонконг теперь тоже помогает с запрещенными западными технологиями.

Как пишет The Register со ссылкой на отчет некоммерческого фонда «Комитет за свободу в Гонконге» (Committee for Freedom in Hong Kong), правительство Гонконга не возражает против этого, чем «саботирует санкции, намеренно способствуя передаче запрещенных и секретных технологий неблагонадежным режимам» (undermine sanctions by deliberately facilitating the transfer of restricted and sensitive technology to naughty regimes).

Примечательно, что Гонконг на протяжении более 150 лет был колонией одной из европейских стран, которая ввела против России огромное число санкций. В 1842 г. Гонконг был захвачен Великобританией и стал ее колонией. В 1997 г. Китай восстановил суверенитет над Гонконгом – теперь это Специальный административный район. До 2047 г., согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, ему предоставлена широкая автономия.

Нескончаемый поиск лазеек

Напомним, что США и их союзники в настоящее время ограничивают экспорт передовых технологий, включая полупроводники и связанные с ними технологии, в несколько стран мира. В их число вошли, помимо прочих, Россия, Иран и Северная Корея. Оправданием запретов является сдерживание наступательных военных возможностей и давление на эти страны с целью соблюдения международных норм.

Для России критичен доступ ко многим иностранным технологиям, поскольку суверенных аналогов у нее пока нет. Для примера, в стране отсутствует производство современных процессоров по современным нормам, а также нет заводов по выпуску преформ для оптоволокна. Впрочем, планы по его возведению уже озвучены – CNews писал, что он может заработать в 2027 г.

И в таком положении находится не только Россия – у Ирана, к примеру, тоже нет собственного современного производства процессоров. На фоне санкций страны, на которые наложены ограничения, ищут различные способы получить необходимое, используя то, что правительство США называет «путями уклонения» (evasion routes), пишет The Register.

Гонконг как защитник от санкций

В «Комитете за свободу в Гонконге» отмечают, что Гонконг находится на пути к тому, чтобы стать «ключевой дестабилизирующей силой в мире». Об этом говорится в докладе комитета «Под гаванью: ведущая роль Гонконга в уклонении от санкций» (Beneath the Harbor: Hong Kong's Leading Role in Sanctions Evasion). «Проще говоря, Гонконг вышел из-под контроля, служа некоторым из самых жестоких режимов мира и нанося ущерб интересам международной безопасности, занимаясь контрабандой военных технологий, денег и запрещенных товаров через свою территорию в обход санкций», – заявил автор доклада Сэмюэл Бикетт (Samuel Bickett).

В докладе отмечено, что экспорт Гонконга в Россию вырос почти вдвое с февраля 2022 г, причем среди основных предметов экспорта за последние месяцы преобладают именно передовые технологии. В период с августа по декабрь 2023 г. 40% поставок в Россию на сумму $2 млрд содержали товары из списков современных технологий США и Евросоюза.

По оценке авторов отчета, многие из отправленных в этот период товаров из Гонконга в Россию, предположительно, были произведены западными производителями. Это продукция Intel, Analog Devices, Apple и Texas Instruments. Также в документе сказано, что гонконгские компании способствовали передаче передовых технологий беспилотников и ракет в Иран и способствовали незаконной продаже иранской нефти посредством перевалки с судна на судно непосредственно в море. То же самое, по мнению авторов отчета, Гонконг якобы делает и для Северной Кореи – они утверждают, что для этих целей гонконгские бизнесмены даже создают поддельные идентификационные данные судов, чтобы избежать обнаружения.

Доказательства имеются

Автор доклада Сэмюэл Бикетт – это действующий юрист, исследователь, а также бывший политзаключенный Гонконга. В качестве подтверждения озвученной в документе информации он привел привел примеры поставщиков, импортирующих и поставляющих интегральные схемы и другие технологии, не имеющие отношения к их бизнесу.

Например, он упомянул компанию Piraclino, основная деятельность которой – это поставка удобрений и древесного угля. По данным Бикетта, за последнее время она также перевезла американские чипы на $2,03 млн получателям, среди которых есть некий находящийся под санкциями российский производитель военных и гражданских систем связи и оборудования под названием ВМК.

Бикетт также утверждает, что гонконгский центр компонентов Arttronix International был подвергнут санкциям в августе 2022 г. за повторную отправку деталей для дронов в Иран. Владелец закрыл бизнес и начал новый, столкнувшись в процессе с тем, что Бикетт назвал «немного пристальным взглядом» (little scrutiny).

Все удачно совпало

В своем докладе Бикетт написал, что нормативно-правовая среда правительства Гонконга «позволяет легко скрывать имена владельцев компаний и допускает быстрое создание и ликвидацию компаний», а также «способствует действиям по уклонению от уплаты налогов». По словам автора документа, на создание новой компании в Гонконге требуется несколько дней, в то время как США тратят месяцы и годы на расследование и введение санкций.

Бикетт также считает, что расположение Гонконга на карте мира тоже способствует его использованию в качестве крупного транспортного узла. По сути, он соединяет материковый Китай с самыми загруженными судоходными путями мира, считает эксперт. «Огромные объемы, проходящие через страну, невозможно тщательно проверить, даже если бы правительство хотело этого, чего оно явно не хочет», – утверждает Бикетт.